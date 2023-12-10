區議會選舉｜選管會上午累計51宗投訴　陸啟康自比球證不評投票率

完善選舉制度下的首場區議會選舉今日（10日）舉行，選管會主席陸啟康早上巡視投票站後，表示今次區議會選舉不適宜與上屆直接比較累積投票率，又作比喻選管會三人如同球賽球證，不會評論投票率，但指「其實多啲人入嚟睇呢場波呢，我哋一定會開心啲。」

截至上午10時半，選管會一共收到51宗同選舉有關的投訴，當中一半關於選舉廣告。



選舉管理委員會主席陸啟康表示，截至上午十時半，地方選區方面全港共有270,310萬選民已投票，累積投票率是6.24%，暫時投票率最高的三個地方行政區為觀塘區為7.16%，葵青區6.94%，黃大仙區6.62%。

另外，地委會界別投票率為60.62%，有1,535名選民已投票，暫時投票率最高三個地方行政區為大埔區76.4%，元朗區75.78%，以及南區73.44%。上水鄰近邊境投票站預先登記選民共有12,976名，截至十時半共有3,298名選民在四個鄰近邊境投票站投票。

陸啟康表示，由於今次區議會組成及選民基礎、投票制度都與2019年區議會一般選舉不同，所以不適宜直接比較兩次的選舉的累積投票率。

他表示，選管會不會評論投票率或對投票率作出任何預測，並指其本業是監察選舉是否在順利、公正公平及誠實情況下進行，又比喻他與委員石丹理及文本立三人如同球賽球證，「我哋三個好似球證一樣，所以呢我哋唔會評論賽程系點樣、有幾多人入嚟睇，但我亦都同好多人講過，其實多啲人入嚟睇呢場波呢我哋一定會開心啲。」

投訴數字方面，截至上午10時半，選管會、選舉主任及投票站主任今日一共收到51宗同選舉有關的投訴，投訴內容主要關於選舉廣告的有26宗，在私人、政府樓宇進行競選活動有5宗，使用揚聲器或廣播車輛、電話拉票其他活動對選民造成滋擾有5宗。他指另外投訴投票站人員及其他選舉人員有5宗。

被問及如何看今年拉票區縮小範圍，他指要明白禁止拉票區目的是防止騷擾選民的行動在票站或附近發生，並指今年選舉活動在比較理性的情況之下進行拉票，故認為範圍縮小是合理安排，又指視察投票站的禁止拉票區，認為運作相當不錯，經檢討如妥當，建議未來繼續這項安排。

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被問及社運人士古思堯早前到選管會示威被捕，他表示選舉事務處在12月7日接獲古思堯通知將在第二日到場請願，已有做出相關安排，但對方最後並未出現，他不清楚執法情況，故不評論個別個案，惟呼籲市民勿作出違反選舉法例的行為。

對於接載長者中心長者前往投票，他指如果純粹提供車輛，途中沒有給予選民任何利益，認為安排合適。

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