區議會選舉｜高官、名人投票後FB曬相　多人不約而同手持心意卡

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】12月10日舉行的區議會一般選舉，多名高官、政經名人均有前往投票，當中有不少人在社交平台發布自己在票站打卡位、或票站外手持心意卡拍下的「留念照片，並撰文表達對今次區選的看法。



12月10日，李家超與妻子到票站投票後獲贈心意卡。（蘇煒然攝）

區議會選舉今日（10日）舉行，地區直選投票時間為上午8時半至晚上10時半，而地區委員會界別互選則由早上8時半至下午2時半。自各個票站開放以後，多名高官、政經名人均有前往投票。

其中政務司副司長卓永興投票後在其社交平台專頁撰文，指自己「急不及待一早去投票，投票過程順暢方便。」該帖文亦配上一張卓永興手持心意卡在票站打卡位的照片。

創新科技及工業局的社交平台專頁也貼出類似照片，兩張相片分別是創新科技及工業局孫東、及創新科技及工業局常任秘書長麥德偉今早在所屬票站投票後，在打卡位手持心意卡拍下的相片。

醫務衞生局的社交平台專頁今早亦有帖文，除了有醫務衞生局局長盧寵茂手持心意卡的打卡相，還有發展局甯漢豪局長和醫衞局副局長李夏茵醫生投票後，在票站外「打卡」的合照。財經事務及庫務局局長許正宇今早也有在票站外的打卡位留影。

至於公務員事務局局長楊何蓓茵，在投票後未有手持手意卡拍照，不過，她與其常任秘書長梁卓文、公務員學院院長郭蔭庶、三名副秘書長張馮泳萍、陳慧欣、劉思敏、以及一般職系處長陳信禧均在投票後手持「CSB撐區選」的道具拍照。

民政及青年事務局在社交平台上分享的相片中，局長麥美娟未如其他同儕般、手持心意卡在打卡位留影，而是拍下她將票放入投票箱、在票站了解情況等的相片。

除了高官，也有多位政經名人前往投票，有些人選擇在打卡位拍照、也有些人選擇在不同地點手持心意卡指照留念，例如立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓手持心意卡在前往票站的標示前拍照、立法會主席梁君彥則手持心意卡在票站外留影。

全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁李民斌投票後也有在打卡位留影，並表示覺得投票過程順暢，又指今次是完善地區治理體系後的首場選舉，意義重大，希望全港選民踴躍投票。