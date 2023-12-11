區議會選舉系統故障｜陸啟康哽咽稱愧對選民　對被問責持開放態度

「完善選舉制度後首場區議會選舉出現「甩轆」，電子選民登記冊系統昨晚（10日）故障，須改用人手核實及延長投票至凌晨12時。本身是高等法院原訟法庭法官的選管會主席陸啟康今日（11日）上午交代事故時致歉，並數度哽咽語窒，「雖然今次選舉出咗啲事故……但我真係希望各位唔好……希望……真係唔好忽略今次選舉」，他解釋，「點解我哽咽，因為對所有謹守崗位嘅同事有愧」，現場人員不時輕拍陸啟康背脊鼓勵。



選管會主席陸啟康交代電子選民登記冊系統故障時，一度哽咽，在旁人員輕拍背脊鼓勵。（黃學潤攝）

陸啟康上午會見傳媒時表示，總體而言投票及點票過程運作大致暢順，各項選舉安排充份體現公開誠實公平原則，滿意安排，選管會會按法例要求在三個月內向行政長官提交報告書，選管會再次向受影響向選民、參選人、團隊、市民及傳媒帶來不便致歉。

盼不要忽略同事努力 陸啟康：對所有謹守崗位同事有愧

話到至此，陸啟康一度哽咽語窒，表示雖然選舉「出咗啲事故」，希望大眾不要忽略今次選舉，是很多政府人員的努力，又強調今次選舉「大致上係成功」。

雖然今次選舉出咗啲事故……但我真係希望各位唔好……希望……真係唔好忽略今次選舉（語窒停頓）……好多同事作出努力……選舉大致上係成功，雖然出現咗啲事故，同事非常專業完成工作，即使有困難都能夠將學到嘅嘢喺後備方案用出嚟。 選管會主席陸啟康

他又解釋出現情緒原因，「點解我頭先哽咽，因為對所有謹守崗位嘅同事有愧」。在旁的選管會人員一直輕拍陸啟康背部。

陸啟康：政府認為我唔稱職 我無所謂嘅

陸啟康又指，一直聽到不少批評，會嚴肅對待，被問是否有人要問責，他稱「若果政府認為我唔稱職，我無所謂嘅。」他又指，如果有市民聽從政府呼籲，行使公民責任，而因為選管會不妥當，而無法投票，對此感到慚愧，他強調工作人員經訓練後有高效能力，可惜因事故未能發揮。

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