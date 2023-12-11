區議會選舉發生電腦故障　李家超指令選管會3個月交調查報告

周日（10日）舉行的區議會選舉，電子選民登記冊系統晚上發生故障導致一度停止投票半小時，須改用選民登記冊印刷本發出選票。特首李家超今日（11日）凌晨見記者，他表示高度關注系統故障，已要求選舉管理委員會成立專責調查小組找出問題，並邀請有經驗調查系統人士參與調查，按選管會條例3個月內提交的報告中，詳細匯報今次故障，小組由該會委員之一資深大律師文本立領導，成員包括資科辦、選舉事務處資訊科小組及警方共同調查，冀全力調查及找出問題根源，確保認真防範風險，未來不再發生。



▼12月11日 李家超參與區議會選舉點票儀式▼



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因應電子選民登記冊系統晚上發生故障，今屆區議會選舉延長投票1.5小時，至周日午夜結束。特首李家超凌晨1時聯同選管會主席陸啟康法官、以及委員石丹理及文本立，到皇仁書院點票站巡視及倒出票箱中的選票，其後回應記者提問。

李家超表示，今次區選達到公平公正安全有序的目標，感謝有百萬多名選民積極投票，選出心宜候選人，為共建社區出分力。他感議選管會、職員、紀律部隊等人做好工作，現時各票站已開始點票，相信結果會陸續公布，新一屆區議會將有來自不同階層、背景區議員當選，更貼心考慮市民利益，形容區議會是有質素，會專注地區事務，以實際表現及有正職。

對於是次電子選民登記冊出現電腦系統故障，李家超表示，明白對選民造成不便，感謝選管會立即延長投票時間。他表示，知道延長時間令到助選團需繼續努力拉票、呼籲投票，讚揚眾人精神可加。

對於系統故障，他表示高度關注、非常重視事件，已要求選管會成立專責小組調查事件，確保同類事件不再發生，須邀請有調查系統經驗的人士加入，按選舉條例在完結選舉後三個月內提交報告。他表示，成員包括資深大律師文本立、資訊科小組、警方等，希望調查可找出問題，確保可認真完善工作，未來不再發生同類事件。

李家超表示，同意及明白各單位對區選的重視，政府在數月前已開始部署，並花了很多精力，最重要的是新選制下的區議會與以往不一樣，區議員都是有能力、有擔當、有熱誠的，不會再有泛政治化、鼓吹「港獨」的區議員。

他續指，所以是次區議會換屆後可以令傳達市民意見，所以花了這麼大的氣力令市民明白區議會的價值及能創造的價值，認為整體來說區選是成功的，不能單以系統故障而抹殺眾人努力、區議員的優質，強調系統故障無人想發生，「就如同天氣變化、水浸、停電等難以預計突發事件，所以今次出現事故後亦有啟動後備方案，15分鐘內改用人手派票的工作早有安排。」他希望小組盡快調查事故成因，強調市民應着重選舉成果，「事實上都有百多萬人投票。」

▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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至於延長個半小時的安排，李家超重申是基於選管會條例作出的決定，必定以選舉公平公正為依據，他又指這是選管會主席的職權。

李家超表示，任何突發事情發生後，都要考慮後備方案是否公平、公正，要確保想投票的選民有機會投票，明白投票時間延長，與助選團、候選人預計的有出入，故自己多次重申欣賞眾人精神，認為選舉工程常有突發事情發生，強調選管會已努力作出調查。

李家超重申，新選制下的區議會是為了選出為市民做實事的區議員，認為今屆候選人有地區經驗、專業背景，再者區議會將引入履新監察機制，意味不會有懶惰的區議員；另外，新區議會落實愛國者治港，因為以往有區議員背叛香港利益，只是追求個人政治立場，相信今屆區議會可真真正正選出好的區議員。他追求的是區議員未來可創造出怎樣的價值，「就好似落實愛國者治港後，香港變得安定，畀咗個基礎畀我哋拼經濟。」