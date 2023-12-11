區議會選舉系統故障｜莊豪鋒指有支持者棄投　田北辰未決定提呈請

【區議會選舉2023】由於電子選民登記冊系統故障，今屆選舉投票時間延長至午夜12時。在屯門西選區，實政圓桌候選人莊豪鋒今日（11日）凌晨指，有選民反映他們在票站等候近1小時仍未能投票，最終放棄。他指，屯門西選區居民主要居住在私樓或居屋，通常在晚飯前後投票，推測票站系統故障對選情產生重大影響。實政圓桌召集人田北辰強調，政府應該對事件進行深入檢討，他將在立法會上追進進展，但未決定是否提選舉呈請。



田北辰形容系統故障感覺匪夷所思，在系統故障前他估計今次投票率不比2021年立法會選舉低，但「埋門一腳」故障下，他收到很多支持者說等到不耐煩結果不投票，延長多久都不會回去投票，亦有票站職員請選民先回家留意消息，而且未有向選民交代應否在場繼續等候投票，導致不同票站有不同說法。

田北辰認為選舉事務處沒有為「意外」作準備，但暫時未決定會否選舉呈請，不過為政府形象和將來選舉發展深切檢查，是否真的沒有「Plan B」，批評政府沒有「Plan for the worst」。

屯門西候選人包括：1號獨立鄧德成、2號實政圓桌莊豪鋒、3號民建聯鍾健峰、4號工聯會徐帆。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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