區議會選舉系統故障｜陸啟康指設三層認證　本來有信心難理解出事

2023區議會選舉結束，昨晚（10日）電子選民登記冊系統一度故障，備受各界批評。選管會主席陸啟康今日（11日）哽咽致歉，系統運作多年，由獨立科技資訊承辦商、項目督導委員會，及專家小組作三層認證，他稱本來富有信心，「唔能夠理解」為何出現事故。他重申選舉「加時」並非要「谷」投票率，「如果要用呢個方法就好失敗啦」。



選管會主席陸啟康（右二）今日（11日）表示，電子選民登記冊系統設三層認證，他稱本來富有信心，「唔能夠理解」為何出現事故。（黃學潤攝）

半日前仍有信心交出亮麗成績表

陸啟康指出，電子選民登記冊系統有多年運作經驗，亦有三層認證，分別為獨立科技資訊承辦商、項目督導委員會，及專家小組作認證，「喺12個半鐘前，我係好有信心交出亮麗成績表，我係好有信心，我唔係白講嘅。」他又自言並非電腦專家，「出問題我哋都唔能夠理解，我哋都好無奈，只能盡力」，又稱不怕面對批評，會勇敢面對。

否認系統故障致「加時」為谷投票率

被問到選管會有何依據將選舉「加時」1.5小時，陸啟康表示，由於改用人手及紙本處理需時，亦可能有選民因要排隊而回家，因此需要提交適合時間，他強調「加時」不是為「谷」投票率，「我哋作出咗艱難決定，無考慮過要谷投票率，如果要用呢個方法就好失敗啦」。

▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



+ 9

不擔心面臨選舉呈請 會盡快交報告

陸啟康稱，總體而言投票及點票過程運作大致暢順，各項選舉安排充份體現公開誠實公平原則。他又指不擔心面臨選舉呈請，現階段先處理調查報告，及確認是否有重複投票等問題。

選管會截至12月11日凌晨，收到321宗選舉投訴，當中涉及廣告83宗，私人政府樓宇競選活動41宗，大部份已即時處理。