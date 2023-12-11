區議會選舉結果｜傳敗選消息　宋芝齡清晨發四字貼文：感謝支持

【區議會選舉2023/選舉結果／當選區議員名單／點票】截止清晨6時，今屆選舉的地方選區未有一區有正式結果。選戰最激烈的灣仔區，有消息傳出獨立候選人李碧儀及民建聯穆家駿當選機會高，無綫藝人、自由黨的宋芝齡則落敗。



凌晨時已先行離開皇仁書院點票站的宋芝齡清晨在Facebook貼上「感謝支持」四個字貼文。至於穆家駿在皇仁書院點票站接受訪問時稱，未想過自己獲得如此良好成績。被問到會否形容告急策略成功，穆家駿表示：「本來我哋講『呼籲』啦，擔心畀人覺得太溫和，同『告急』嘅字眼主要嘅目的就係叫民建聯嘅支持者出嚟投票」。



自由黨候選人宋芝齡周日晚（10日）召開緊急記者會宣布告急，稱選情非常嚴峻，感到十分焦急，呼籲選民「係時候返屋企投票，每一票都係有價值」。她凌晨曾到皇仁書院點票站，但在選舉結果公布前失去蹤影。其後在今晨約6時，在Facebook貼上「感謝支持」四個字貼文。

穆家駿：從未想過自己獲得如此良好成績

傳出與李碧儀雙雙當選消息後，穆家駿凌晨在皇仁書院點票站表示，從未想過自己獲得如此良好的成績。被問到會否形容告急策略成功，穆家駿表示：「本來我哋講『呼籲』啦，擔心畀人覺得太溫和，同『告急』嘅字眼主要嘅目的就係叫民建聯嘅支持者出嚟投票」。

穆家駿表又示民建聯過去三年在疫情期間依然堅持服務市民，「錦上添花容易，雪中送炭困難」，相信以往服務已被市民記在心中。他又新選制「絕對唔簡單」，解釋2019年要擔心人生安全，而今次最困難的地方是選區擴大，要面對不同選區居民面對的不同需要。他又指自己不會辭退教師一職，未來會調整教師工作，稱學校都支持他擔任區議員。

▼12月11日 區議會選舉2023灣仔地方選區候選人等候點票結果▼



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李碧儀同樣在皇仁書院點票站，她表示參選用了很大勇氣，特別感謝選民緊張她的選情，更動員了不少灣仔區的選民投票，「所以我覺得我今日呢個成果係同灣仔區、修頓區嘅居民一齊分享」。她認為區議員還是要默默耕耘才會得到選民的支持。

▼12月10日 區議會選舉2023灣仔地方選區候選人宋芝齡拉票情況▼



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▼12月1日「大王」安德尊和宋芝齡落區拉票▼



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灣仔區選舉結果：

1號自由黨宋芝齡票（落選）

2號新民黨黃守東票（落選）

3號無申報政治聯繫李文偉票（落選）

4號獨立李碧儀票（當選）

5號民建聯穆家駿票（當選）

區議會選舉2023已報名參選人名單

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