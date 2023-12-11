區議會選舉｜78名三會委員無投票　最多人「甩底」原來有兩區

【區議會選舉2023】新一屆區議會選舉除了地區直選外，還有地區委員會選舉，由十八區的2532名地區三會委員「互選」以全票方式選出176名區議員，佔470個區議會議席的37%。但結果選民人數雖少、責任卻重大的地區委員會界別選舉，只有北區投票率達100%，深水埗的投票率包尾只有94.12%。



不過，以缺席投票實際人數計算，投票率最低的深水埗有7名三會成員未有投票，反而是投票率略高於深水埗的荃灣和葵青，缺席投票人數才是最多，各有8人。



地區委員會界別只有北區投票率達100%（文睿攝）

十八區地區委員會最終投票人數（政府新聞處）

地區委員會界別的選民來自十八區的地區三會、即分區委員會、地區撲滅罪行委員會和地區防火委員會，選民人數合共2532人。由於選民人數少，投票時間只是由早上八時至下午二時半為止。根據選舉事務處昨日（10日）下午公布的數據，整體投票率為96.92%，當中唯有北區的投票率達到100%。

至於其他十七區的投票率，有三區未能突破九成五，依次分別是深水埗的94.02%、荃灣的94.12%和葵青的94.63%。

若以投票率計，深水埗的地區委員會界別投票率包尾，但若以實際人數計，深水埗區缺席投票的地區「三會」成員有7人，反而荃灣和葵青區則各有8人缺席投票。

選舉管理委員會主席陸啟康強調不會猜測選民不投票的原因（林靄怡攝）

回應有78人無投票 陸啟康：會否因健康問題？

由於選民是否投票屬個人選擇，外界無從得知這群任重道遠的選民何以缺席投票。但外界關注為何地區委員會界別有78名選民未有投票，但該界別卻可選出176名區議員，佔區議會整體議席約37%，是否反映有人不滿意新選舉？選管會主席陸啟康昨日被記者問到此事時，強調不會預測投票率，但說：「（地區委員會選民）為何不投票？會否因為健康問題？」但他隨即又再表明，選舉管理委員會不會就投票率或選民是否票作任何猜測。他又強調，不清楚選民為何沒有投票，任何不對的猜測會造成不公，故不會有任何評論。