區議會選舉｜拒評地區委78選民未投票　陸啟康：因健康問題？

區議會選舉的地區委員會界別投票已結束，結果，這個只有2500多名來自地區「三會」選民、但可選出176名區議員的選舉，卻有78名選民未有投票。選管會主席陸啟康拒猜測地委會界別選民缺席投票的原因，他說：「為何不投票？會否因為健康問題？」但他隨即又強調不會對選民不投票的原因作猜測。



選舉管理委員會主席陸啟康強調不會猜測選民不投票的原因（林靄怡攝）

陸啟康下午再見記者交代選舉最新情況時，被記者問到為何地區委員會界別有78名選民未有投票，但地區委員會界別卻有權選出176名區議員，佔區議會整體議席470席的約37%，是否反映有人不滿意新選舉？

陸啟康強調，他不會預測投票率：「（地區委員會選民）為何不投票？會否因為健康問題？」但他隨即又再表明，選舉管理委員會不會就投票率或選民是否票作任何猜測。他又強調，不清楚選民為何沒有投票，任何不對的猜測會造成不公，故不會有任何評論。

他又稱，地委會選民人數不多，相信今晚短時間可以公布結果，雖不知道多少問題選票，但票站工作人員訓練足夠，相信今晚點票工作盡快完成。他又稱，地委會投票於下午二時半結束後，工作人員確保投票箱上鎖密封，選舉代理人、候選人可以留下來監察。

接獲235宗投訴 大部分已處理

投訴方面，他指至今共收到235宗投訴，包括涉及選舉廣告70宗、到私人樓宇宣傳引致滋擾33宗，揚聲器、宣傳車滋擾29宗，大部分已經處理，其餘繼續跟進，但沒有詳細資料。他形容本次選舉是「球賽順利，不需要經常吹停」。