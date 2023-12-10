區議會選舉｜地區委78選民未投票　僅北區投票率100%　深水埗包尾

區議會選舉地區委員會界別選舉已於下午二時半結束，最終投票率96.92%，2,532弓人登記選民當中，有2,454人投票。換言之，有78名地區三會成員未有投票。而十八區當中，也有北區的地區委員會投票率達100%。



由地區「三會」成員作為選民的地區界別委員會，選民人數只有2,532，但他們負責以全票方式在十八區選出地委員會界別的176名區議員。

展城館是其中一個專供地區委員會界別選民投票的票站（黃偉綸網誌)

因此，地委會的投票時間也較直選為短，由早上八時半至下午二時半。最終投票率卻未能達到100%，只有96.92%，投票人數為2,454。換言之，即有78名地區委員會界別的選民未有投票。

十八區地區界別委員會投票結束，只有北區的投票率達100%

根據選舉事務處公布的數據，十八區的地區委員會投票率，只有北區一區的投票率達100%、其次為元朗的98.44%和離島98.29%其餘十七區中，有三區的投票率未能突破九成半，其中深水埗只有94.02%是各區中最低，荃灣的94.12%則為倒數第二。

翻查資料，深水埗三會即分區委員會、撲滅罪行委員會和防火委員會合計有117名委員。

地區委員會界別的投票雖已結束，但不會即時點票，會等至地區直選的投票在今晚十時半結束後，兩組的選舉投票才一齊展開點票工作。選管會主席陸啟康稱曾到票站視察，稱已確保票箱已上鎖。