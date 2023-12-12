救救照顧者｜江玉歡冀勿濫用嘉年華會辦活動　何啟明：活動有功用

立法會一個小組委員會今天（12日）開會討論為期三年的關懷照顧者宣傳活動「齊撐照顧者行動」，社署與非政府機構合作，設計打氣活動、資訊街站和嘉許禮等。選委會立法會議員江玉歡關注活動成效，希望政府不要濫用嘉年華會，勞工及褔利局副局長何啟明回應說不同活動有不同的功用，會仿效非政府機構舉辦不同活動。



「齊撐照顧者行動」分三階段宣傳

立法會推動照顧者為本政策小組委員會會議今天召開會議，社會福利署助理署長甄麗明會上簡介時指，宣傳活動分為三個階段：第一年推廣照顧者自助信息，以「錫自己至撐得起」為主題；第二年傳遞與照顧者同行的信息，以「撐得起因有你」為主題；第三年強調建立支持照顧者的社區氛圍，以「全城為您全程撐」為主題，提升社會對於照顧者的重要性。

江玉歡。（鄭子峰攝）

江玉歡冀勿濫用嘉年華會

江玉歡發言時問到以什麼準則定義壓力大、照顧者，以及如何量度成效，希望不要濫用嘉年華會，「谷經濟搞夜市嘉年華會，推選舉又嘉年華會」。何啟明指嘉年華是其中一個做法，很難有統一績效指標量度成效。

狄志遠發言。（林靄怡攝）

狄志遠促清楚定義照顧者

社褔界立法會議員狄志遠追問照顧者的定義，從政府的定義是照顧長者殘疾人士等家庭，範圍較窄，但普通市民認為照顧者較闊，例如單親家庭的家長，屆時如果發現希望參加的人士不是照顧者，會否有反效果，希望拉闊定義和按風險界定。何啟明回應指拉太闊難以集中資源，計劃會經有關機構或人士轉介照顧者，最重要是讓市民知道照顧者的意思。

林素蔚。（林靄怡攝）

林素蔚稱增設四間支援中心不足 要求推展至十八區

「A4」聯盟立法會議員林素蔚指不少家庭無瑕應付活動，雖然社區有宣傳，但做不到「入屋」，認為勞褔局要思考如何聯同關愛隊和商業機構甚至業委會宣傳。另外，林素蔚關注社署會增設四間專為精神復元人士照顧者而設的資源中心，惟全港有幾十萬照顧者，只有四間中心是否足夠，會否推動十八區的支援中心，「係咪喺嘉年華派褔袋就可以撈到啲case出來呢」。

勞工及褔利局副局長何啟明指，照顧者未必會在大型活動上說出很困身的事，但活動可以讓照顧者找到出街的理由，之後再詳細討論，認為「是撮合的機會」。康復專員王秀慧補充指，現時有十九間殘疾人士支援中心，其中一間針對精神復元人士，所以是在每區有支援中心的基礎上，再增設四間專題式支援中心。

郭玲麗。（歐嘉樂攝）

郭玲麗倡和教育局合作找出照顧者

民建聯立法會議員郭玲麗關注如何找出照顧者，提議在學校層面和教育局合作，甄麗明認同要考慮和教育局合作，她又提到地區層面亦有和不同單位合作，亦可能推動和商界合作。王秀慧補充指，第二季會成立專責小組，支援特殊需要學校的離校生和他們的照顧者，提供相關照顧培訓等。