救救照顧者｜政府啟動「齊撐照顧者」　今年首9月至少6宗倫常悲劇

本港上周五（22日）發生令人痛心的悲劇，秀茂坪邨一對智力有問題的五旬兄弟，因其年邁母親入院，兩兄弟在家中懷疑缺乏照顧而餓死。



事隔三日，政府今日（25日）會舉行「齊撐照顧者行動」起動禮，政務司司長陳國基將連同一眾高官聚集九龍灣國際展貿中心，齊「撐」照顧者，據悉政府會撥1500萬予社署宣傳照顧者。



《香港01》自去年起，持續推出一系列《救救照顧者》報道，今年首9個月至少有6宗涉及照顧者及被照顧者的悲劇，當中最令人深刻，是今年6月，深水埗一名印度籍母親，疑因家庭問題，涉嫌用枕頭焗死3名年僅2至5歲的女童。



社會福利署7月時向立法會表示，今次這個名為「齊撐照顧者行動」的全港照顧者宣傳活動，為期3年，預算開支1500萬元，包括已委託電視台製作5集電視宣傳短片，及利用電台宣傳聲帶、廣告、宣傳物品等，推廣有關信息。

今日下午，政務司司長陳國基將會在九展主持「齊撐照顧者行動」起動禮，同場主禮嘉賓包括立法會主席梁君彥、勞工及福利局局長孫玉菡、勞工及福利局常任秘書長劉焱、社會福利署署長李佩詩、安老事務委員會主席李國棟醫生、康復諮詢委員會主席馮伯欣和精神健康諮詢委員會主席黃仁龍資深大律師。就在起動禮開始前，《香港01》跟讀者回顧，今年以來幾宗悲劇。

香港今年首9個月涉及照顧者及被照顧者的倫常慘案：



秀茂坪邨秀慧樓發生雙屍命案，兩名男子被揭發倒斃在一個單位內，多名探員到場調查。（梁偉權攝）

．2023年9月22日，秀茂坪邨發生雙屍命案，一對智力有問題的五旬兄弟，因停止覆診後病情及自理能力惡化，拒絕他人的協助。長年負責照顧兄弟的年邁母親入院，以致兩兄弟在家中懷疑乏人照顧，飢餓致死。

女事主被送院搶救後證實不治。

．2023年6月24日，中環一名坐輪椅49歲女子於碼頭墮海後不治，死者患罕見病多發性硬化症逾20年，需每3個月到醫院覆診，當時現場遺下一個裝住多封遺書的背包，寫有因病不希望連累家人等內容。

現場為跑馬地山光道2號萬壽大廈。（陳浩然攝）

．2023年6月13日，跑馬地山光道2號萬壽大廈發生「以老護殘」的悲劇。75歲胞姊患有淋巴癌及高血壓，因行動不便，長期卧床及需要坐輪椅，由71歲弟弟獨力照顧，惟弟弟疑在廁所內跌倒失救致死，胞姊無法報警求救，連日來沒有飲食，亦只能床上便溺，或已伴屍一周，最後由救護車送院治理。

女疑兇被黑布蒙頭帶署。（翁鈺輝攝）

．2023年6月5日，深水埗桂林街一唐樓單位發生倫常命案，有印度籍母親用枕頭焗死3名年僅2至5歲的女童，當時該母親正與分居丈夫辦理離婚及爭取撫養權，懷疑因不欲3名女兒交由他人照顧而動殺機。

屯門綠怡居發生倫常慘案，六旬漢疑難抵照顧患腦病39歲女兒的壓力，試圖以膠袋笠頭謀殺女兒不果，最終了結生命。（資料圖片）

．2023年5月26日，屯門藍地綠怡居一位66歲男子，難承受照顧患腦病39歲女兒的壓力，以膠袋套著女兒頭部，被妻子及時制止。該男子留下遺書離家，在屋苑會所男廁內上吊自殺。

．2023年5月16日，美孚新邨雙屍命案。89歲父親與60歲女兒同住，兩人生前有長期病患及行動不便，與外界失聯多日，女事主女兒報警，揭發兩人倒斃屋內。警方調查後初步相信二人因身體狀况欠佳離世。