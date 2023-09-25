救救照顧者｜林素蔚：已非食樹皮年代　江玉歡：政府不可唯唯諾諾

秀茂坪近日發生雙屍命案引起社會嘩然，一向關注照顧者、殘疾人士支援的立法會議員社福界狄志遠、「A4聯盟」林素蔚、選委界江玉歡今日（25日）召開聯合記者會。



江玉歡慨嘆是次悲劇脫離對社會的認知，指政府常強調社區有關懷、道德等，反問為何照顧者「跌不進」保護網？她又指政府的照顧者政策不能再「唯唯諾諾」。本身是社工的林素蔚更怒斥：「我哋唔係喺食樹皮嘅年代，點解仲有成年人活生生餓死？」狄志遠粗略估計，過去一年發生近20宗牽涉照顧者的命案，建議加強醫社合作，以個案經理模式跟進，避免部門間互相推卸責任。



江玉歡：秀茂坪悲劇脫離社會認知

江玉歡形容，秀茂坪悲劇令人心傷，脫離社會認知，指政府常說香港有法律、道德、關懷，反問為何未能保護事件中的兩兄弟。

政府和社會各界實施掛在嘴邊的法律、道德及人文關懷大網，緣何未能網住這兩個悲慘生命？被市民成為「社會最後一道防線」的社會福利署，是為「所謂跟進的個案」服務，還是應為整個香港社會服務？ 選委界立法會議員江玉歡

她指，事件再次揭露了社區對於識別高危照顧者家庭的主動性尤為欠缺，香港「以老護老」、「以殘護殘」、「以老護殘」的情況日漸增多，十分需要社區提供及時、靈活的介入和緊急支援，防止同類慘劇再發生。

倡訂五年政策 為照顧者建檔立案

江玉歡促請政府制定第一個五年政策，改變當前照顧者政策「一刀切」支援方式，從法律層面制定針對全港普查式的照顧者「建檔立案」制度，以醫療力量為該制度做支撐；豐富針對照顧者的支援內容，除財政支援外，加入信息性、社交性、心理和情感性支援政策；激發社區力量，建設「照顧者友好社區」等。

她指，10月將設立照顧者支援專線值得肯定，是本港照顧者政策發展的一小步。但不得不承認的是，這一專線的作用幾何實在難以評判，因為專線只是表面工作，其背後的「政策邏輯」若未能釐清，背後的「政策資源儲備」若未能豐富起來，專線也將只會演變成為只能起到心理安慰作用的「雞肋」處境。

江玉歡向政府喊話：「照顧者政策，政府唔可以再唯唯諾諾！」

為何母親入院4個月 無人發現兒子要照顧？

林素蔚怒斥：「我哋都唔係喺食樹皮嘅年代，仲有成年人活生生餓死？」她質疑是次悲劇的媽媽已入院4個月，期間竟無人發現媽媽有兩名智障兒子需要照顧，不解醫院為何沒有做好病人的背景審查，坦言「不能接受」。她續指，殘疾人士地區支援中心是殘疾人士的「包底服務」，提供緊急上門探訪、宿位轉介等，但是次悲劇的兩名死者未有受惠，反映「有服務無到位」。

她促請政府成立由副司長統領的「殘疾人事務委員會」，邀請不同持分者加入會議討論殘疾人士和照顧者長遠支援政策安排。

促建立安全網登記所有高危家庭

狄志遠列出過去一年涉及照顧者的慘劇，指短短一年期已發生近20宗命案，「每次發生後官員出來說幾句安慰說話，但看不見政府會如何跟進」。他促請政府建立社區支援安全網絡，為高危家庭登記包括以老護老、以老護殘、以殘護殘等，在病人入院時簡單調查病人家庭背景，是否擔任照顧者角色等，另外建立個案經理模式跟進，避免部門之間互相推卸，以能持續跟進。