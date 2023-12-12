政府提交法案升48%　連任立會內會主席？　李慧琼：同事整體決定

立法會內務委員會主席李慧琼、副主席馬逢國今（12日）舉行年結記者會，總結今個立法年度的內會工作，指政府於本年度提交37項政府法案，比去年的大幅增加百分之四十八，目前已通過30項法案，遠超去年的17項。



被問到會否連任內會主席，身兼人大常委的李慧琼指首先要肯定內會正副主席是重要和有意義，扮演行政立法的重要橋樑，同時亦能有效把民意帶到政府部門的決策過程中，如果得到同事的信任，她會繼續努力做好每一個重要和有意義的工作；至於是否連任，她指除內會爭取外亦需要同事的整體決定，稍後再說。



李慧琼(右)指是否連任內會主席需同事整體決定。(李宇婷攝)

李慧琼指，今個會期行政和立法機關可以說交出一份亮麗又惠民的成績表，官員和議員審議法案的時候都能在情理兼備的基礎上，互相交流意見和力求共識，議員在審議政府提交的法案時候不會來者不拒，確保通過的法例更符合市民的期望。展望來年，她預期立法會的審議法案工作依然相當繁重。

她續指，完善特區維護國家安全的體制和法例是廣大市民共同的期望，同時也能夠促使香港更加穩定地發展，政府已承諾開展《基本法》第23條的立法工作，並將諮詢公眾意見，相信各界將有足夠時間發表不同意見，當政府將法案提交立法會時，議員一定會認真審議，包括如實反映市民關注的事項。政府也將提供解説，以讓議員和市民清楚理解立法的目的和條文，避免因誤解而延誤立法工作。

李慧琼對立法過程公開透明充滿信心，並提到今年已舉行7次前廳交流會，每次由司長或副司長率領相關官員參與，另外署長和負責官員全隊人來到立法會，顯示政府非常重視與議員的交流，討論的議題也相當廣泛，她又表示歡迎其他形式的交流模式，並樂意聽取意見，以進一步改善前廳交流會，馬逢國指能讓新任議員有機會和官員近距離坦誠交流。

另外她說對區議會選舉的投票率感到滿意，認為整個過程健康，總體情況非常良好，作為民建聯前主席，她指民建聯取得逾百個議席，將繼續與不同黨派合作交流，謙卑努力聆聽市民的聲音，珍惜大家的信任。

2023年度內會年結：

內會會議次數：27次

已獲立法會通過的政府法案：30項

法案委員會：25個

已審議的附屬法例及其他文書：146項

研究政策事宜的小組委員會展開工作：10個