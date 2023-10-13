中大改組｜內會通過11月1日恢復二讀　議員暫無意用特權法調查

立法會內務委員會今日（13日）復會，原封不動通過《2023香港中文大學（修訂）條例草案》委員會報告，並定於11月1日提交立法會大會恢復二讀和三讀，以完成修例程序。據悉，議員現階段無意動用「尚方寶劍」即引用特權法調查中大管治問題。



《2023香港中文大學（修訂）條例草案》為三名中大校董議員張宇人、鄧家彪和劉國勳提出的私人草案，建議修改中大校董會組成方式，增加校外校董比例，及提高聘任校長門檻等。



法案委員會主席梁美芬今日在內會上指，委員會曾與中文大學和政府當局舉行三次會議，並邀請公眾就條例草案提交意見書，在限期前合共收到86份意見書，其中指校外校董大幅增加影響院校自主，由中大校監委任的校董會成員人數亦應由9名減至6名，不過委員認為為實現良好管治，校董會的校外成員數目應多於校內成員，若草案獲通過，由中大校監委任的成員人數仍少於其他教資會資助的大學，情況未如理想，中大作為一所教資會資助大學，在維護學術自主和校院自主的同時，必須就運作向公眾交代。

至於中大校長的聘任，草案建議需獲不少於四分之三校董投票通過聘任，梁美芬指有意見書對於如此高的門檻表示關注，認為中大將難以招聘合適的校長，不過委員認為校長是中大最高權力人物，需要廣為校董會和公眾認可，又以香港科技大學為例，指科大校長的聘任也有類近條文，故認為條例草案所擬議的恰當。

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草案建議增校外校董及提高校長聘任門檻

草案建議中大校董會規模及組成會改變，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名。校董會選任校董由六人減至四人，新增其中一人必須為中大畢業生要求。

草案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。

而有關的草案一度引發爭議，更曾有逾千名校友參與網上聯署，反對3名議員的校董方案，聯署人士包括嶺大校長鄭國漢、大灣區航空行政總裁許漢忠，不過二人後來「轉軚」去信立法會中大修訂條例草案委員會主席梁美芬，分別稱對中大改組「有新的看法，沒有掌握足夠的事實及證據，不宜表態」，以及「聯署近乎騎劫強姦⺠意」。

法案委員會曾醞釀用特權法查中大

而立法會審議草案的委員會曾舉行三次會議，但中大校長段崇智均缺席。在最後一次、即第三次的法案委員會會議前，有草案委員會成員更「事先張揚」對段崇智未有出席會議感不滿，部分委員正研究動用「尚方寶劍」特權法調查中大的管治問題，試圖迫使段出席法案委員會接受議員質詢，但段崇智以健康理由請假，未有出席法案委員會會議。

不過，據了解議員現階段已無意再引用權力及特權法調查中大管治問題，認為改革草案有望短期內獲通過，應有助改善中大管治問題。