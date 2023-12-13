東江水｜議員促減少水管滲漏　發展局：水壓影響必然滲漏冀再改善

立法會發展事務委員會今日（13日）開會，討論未來三年東江水供水新協議。有議員關注水管滲漏率較其他先進城市嚴重，發展局說半山受水壓影響必然有滲漏，會研究如何防止滲流。



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林素蔚促東江水供應減少滲漏 林智文：水壓影響必然發生

「A4聯盟」立法會議員林素蔚在會上提到，現時水管滲漏率約14%，落後於其他先進城市，促請減少滲漏珍貴的水資源。

發展局副局長林智文表示，供水至半山受水壓影響，必然有滲漏，政府會研究加強防止滲漏措施，預料2030年水管滲漏率會減少至10%。

設海水化淡廠後減少買東江水？局方稱會評估需求

會議上，選委界立法會議員洪雯提到政府擬設海水化淡廠，第一階段將會在年尾營運，料供水量佔5%，第二階段將會佔10%供水量，關注將來會否減少購買東江水。林智文沒正面回應，只是說每3年會討論一次供水量，每次都會估計未來需求的最新狀況。

江玉歡冀增本地集水量

選委界立法會議員江玉歡希望政府考慮如何增加本地集水量，稱近年人口沒有大幅上升，反而用水量倍增。林智文回應說本地集水量要視乎降雨所在區域。對於本地用水量倍增，他指遊客數量增加都會增加用水，而本地人均用水量與其他城市差不多。