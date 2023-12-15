議員質疑南港島綫西段是「空頭支票」　林世雄：絕不是走數

政府日前公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，立法會一個委員會今早（15日）討論《藍圖》，多名立法會議員質疑南港島線西段放棄採用重鐵，考慮採用中型鐵路方案。其中，民建聯立法會議員陳學鋒形容藍圖「理想豐滿但現實就很骨感」，希望局方不要開「空頭支票」。



而實政圓桌田北辰則指，政府多年前提出興建北港島綫，是作為港島綫出現事故時的替代方案，但最新發展相關發展在2046年前擱置，質疑是否已釋除相關疑慮。



運輸及物流局長林世雄解釋指，南港島線西段放棄採用重鐵是因經濟效益問題，至於擱置北港島綫，是以科學基礎，檢視人口、交通網絡變化之後的決定，又指港島綫替代方案考慮成本效益。



政府交代最新《香港主要運輸基建發展藍圖》。（林靄怡攝）

陳學鋒在今早的交通事務委員會會上指，西港島綫段的西營盤站、南港島綫利東站等，同樣能用重鐵系統並使用升降機接駁，而華富邨進行重建時已為南港島線西段預留用地，耗時10年仍在研究階段，批評當局拖延南港島線西段工程，開「空頭支票」，又指出港島綫交通流量不勝負荷，反對擱置北港島綫：「局長不如揾日同你喺金鐘坐下地鐵放工時間，一定上唔到車」。

林世雄否認政府開「空頭支票」，強調南港島綫西段可以興建地底鐵路，並非不可能實現；政府的考慮是基於經濟效益問題，因為如果用地底鐵路方案，旅客可能會面臨轉乘和不便的問題，因此才考慮改用中型鐵路方案，明年公布研究結果，絕不是走數。

路政署署長陳派明表示，相信中型鐵路系統能應付乘客量。他又指，南港島綫西段的瑪麗醫院站，需要建在150米深的地底，乘客屆時需要步行較長時間，正研究其他可行技術方案，會視乎山勢決定鐵路設在地面或地底。

而實政圓桌立法會議員田北辰指，當年擬建港島北線，是為了若港島綫發生事故可以有替代路線，如今又暫時擱置是否代表憂慮不再存在？而第五條跨海鐵路由屯門開出直達港島西，卻由洪水橋直過小欖過海「飛甩50萬屯門居民」。

林世雄回應說，如果僅僅出於希望擁有替代路線而建設北港島線，需要仔細考慮是否符合經濟效益，政府研究認為2046年之前並無迫切需要。至於屯門西延線會在龍鼓灘一帶的研究會一併考慮。

議員關注項目融資 憂出現超支

香港新方向議員張欣宇指，由港鐵為每個項目進行管理的效率低、成本高，未必需要全數交給港鐵承辦。

選委界立法會議員陳紹雄說，逐個項目審視融資安排始終在短時間推出多個項目，希望政府考慮未來出現融資問題包括超支等。林世雄回應說，每個項目的融資除政府的出資選擇之外，一直以來亦會考慮其他方案，包括鐵路加物業甚至非現金補助方式。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰坦言，對東九龍線和啟德興建集體運輸系統，要2034至2038年才落成表示不能接受，問到是否能加快進度。

林世雄回應指，啟德的智慧綠色集體運輸系統將較東九龍系統較易興建，因啟德的路線較短，亦已預留走線，但強調政府對兩條線路都好緊張，始終中型鐵路對香港而言仍是新的系統，在規劃及建造過程中，當局會研究可否加快進度。