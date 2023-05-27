政府將於第四季制訂未來主要運輸基建發展藍圖　長遠要推展3鐵3路

東涌線延線日前舉行動工典禮。運輸及物流局局長林世雄今日（27日）在網誌稱，預期本港的鐵路及主要幹道網絡能滿足至2041年的運輸需求，交通瓶頸將能得以紓緩。長遠而言，政府計劃推展3條策略鐵路及3條主要幹道，包括港深西部鐵路、中鐵線、將軍澳線南延線、北都公路、沙田繞道及將軍澳─油塘隧道。



隨3月底完成就策略性研究初步建議的公眾諮詢工作，他指正研究所收集的意見，包括有關不同走線的意見，並進行初步工程技術性評估，將於今年第四季制訂香港未來的主要運輸基建發展藍圖。



東涌線延線料帶來經濟內部回報3.9%

另外， 他指東涌新市鎮擴展區是本港中、長期土地供應的重要來源之一，以滿足房屋、經濟和社會方面的需求。東涌線延線支持區內約11萬現有人口及新市鎮擴展區內東涌東和東涌西18萬新增人口，以及就業機會的持續發展。

他指出東涌西站及東涌東站啟用後，經鐵路由東涌西前往尖沙咀及中環所需時間較路面交通快超過10分鐘；經鐵路由東涌東前往尖沙咀及中環則快約20分鐘，認為東涌線延線項目為香港帶來的經濟內部回報率預算為3.9%。

▼5月25日 港鐵東涌線延線工程動工禮▼

