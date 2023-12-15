廟街夜市｜議員直播市民十分雀躍　人流多到水洩不通

廟街夜繽紛今日（15日）開鑼，為期5個月，首晚人頭湧湧，旅發局期望可激活這個香港夜蒲點。



兩名九龍西立法會議員鄭泳舜、梁文廣，今晚都在廟街直播。鄭泳舜在直播中大讚：「好耐無試過咁旺！嘩！」而梁文廣直播時有街坊即場問夜市詳情，可見市民十分雀躍。



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做5個月 逢星期五六日下午5至11時

廟街夜繽紛為期5個月，逢星期五六日於佐敦道至南京街之間的廟街舉行，有22個特色攤檔，以及10個懷舊小食流動攤檔，開放時間是下午5至晚上11時。檔有食品多元化，除了本地的魚蛋燒賣、蛇羹之外，亦有和牛漢堡、滷肉飯、土耳其咖啡、串燒等。

鄭泳舜：夜晚搞飲食「係開心嘅」

鄭泳舜接近9時直播，全場水洩不通，他興奮地說：「其實香港人都鍾意食嘢嘅，所以當知道有咁多嘢食嘅話，都會嚟幫趁嘅！」他指，夜晚搞飲食「係開心嘅」，現場不時有街坊和他打招呼，希望看到直播的港人有興趣都去走走。

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街坊即場問梁文廣夜市詳情

梁文廣則與候任區議員關煒曦、陸子峯做直播，他們表示疫情期間廟街人流大減，「大家都唔知去晒邊」，今次旅發局活動重新帶動人流回來，令人十分高興。

有街坊向三人表達意見，指人流較多，可否加長夜市範圍。又有市民即場詢問他們夜新的詳情，包括營業時間等。