廟街夜市｜今晚開鑼　32美食及特色檔供掃街　旅發局盼激活夜蒲點

廟街夜繽紛/廟街夜市今晚（15日）8時半開鑼，32檔美食及特色攤檔將聚首在廟街供市民旅客掃街，提供涼茶，煎釀三寶等香港小食。旅發局指，廟街是香港最具標誌性的地方之一，受旅客歡迎，冀透過今次活動「執靚個場」，激活這個香港夜蒲點。



今日開鑼的廟街夜市美食街，位於佐敦道至南京街一段約百米的街道上，會有22個特色攤檔，以及10個懷舊小食流動攤檔。夜市計劃初步將試行5個月，由下午營運到晚上。今晚是夜市開鑼的日子，夜晚8時半才開放予公眾。至於日後開放時間，則為每日下午2時至晚上11時。



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廟街夜市設三大主題

夜市分為三大主題，第一是食聚廟街，攤檔包括煎釀三寶，牛雜等懷舊小食；另一主題為風味美食，提供少數族裔美食，如土耳其咖啡，牛牛肉串等；最後主題為懷舊美食，提供缽仔糕，叮叮糖等。據指，為安全考慮，今次各攤檔均不設明火煮食。

旅發局總幹事程鼎一表示，廟街是香港最具標誌性的地方之一，受旅客歡迎，冀透過今次活動一次過呈現廟街地道的味道，並激活這個香港夜浦點。

程表示，雖然有聲音指不睇好今次活動，惟他強調今次並非想推動消費，而是經營好氛圍，當氛圍做好，經濟自然會帶動。

小紅書成重點宣傳渠道

旅發局指，事前已透過不同渠道宣傳，並承認小紅書是重要的宣傳方法。當局早前與內地KOL合作，在小紅書宣傳廟街City Walk等好玩角度。