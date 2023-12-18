特首述職｜回歸以來第二度現安排變化　4政治局常委列席顯重視

港澳特首今年的述職安排又再出現變化，也是回歸以來第二次在安排上作出改變。今次除了首次是國家主席習近平與總理李強一同聽取特首述職外，再加上中央書記處書記蔡奇和國務院常務副總理丁薛祥在席，即共4名中共中央政治局常委參與；加上統戰部長石泰峰和政法委書記陳文清二人為政治局委員，即中國共產黨領導機關共6人參與特首的述職。



董建華與江澤民、朱鎔基並排而坐

翻查資料，首任行政長官董建華到北京述職時，是分別獲時任國家主席的江澤民和時任國務院總理朱鎔基分別接見，而兩位領導人接見董建華時，雙方是並排而坐，類似領導人接待外賓的兩張座椅並排，中間隔著一張小茶几，沒有主、次座之分。

而當時，董建華也會獲負責港澳事務的國務院副總理錢其琛另外接見。

2015年首現變化 中央領導人坐長枱中央位置

此後，曾蔭權和梁振英任內首三次的述職也沿用此安排，與中央領導人並排而坐。及至2015年，梁振英任內第4次述職，坐位安排出現變化。由過往並排而坐，變成習近平和時任國務院總理的李克強坐在在長枱的主席位置、梁振英則坐於習近平右手邊首位，梁振英身旁依次為時任港澳辦主任王光亞、和中聯辦主任張曉明。

港澳辦指新安排顯示特首向中央負責

當年港澳辦的解釋是，這次場地佈置「更好地體現了憲法和《基本法》關於中央和特區關係的有關規定，以及行政長官作為特區首長向中央負責的要求，更加規範、莊重。」梁振英面對港媒提問時，也附和港澳辦說法。

黃國健：體現中央與香港主次關係

不過，當時的工聯會立法會議員黃國健指出，這是中央政府要釐清與香港的「主次關係」，「一國先於兩制，中央處於主導地位」，指出主權移交最初幾年，北京並未強調自己的角色，以免嚇到港人，但2014年的佔中運動與政改失敗後，「北京已經改變了政策」。

習近平（中）與李強（右一）一同聽取特首李家超述職（新華社圖片）

第二度現變化 國家主席與總理一齊聽取述職

而今次李家超任內第二次述職，安排再有變化。由過去先獲國務院總理接見職取述職，再獲國家主席接見，改為總理李強陪同國家主席習近平一同接見。

中央官員陣容鼎盛

出席的中央領導更陣容鼎盛，習近平、李強之外，還有中央書記處書記蔡奇和國務院常務副總理兼中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，他們4人均是中共中央政治局常委，而同樣列席的還包括統戰部部長石泰峰和政法委書記陳文清，他們二人也則為中共中央政治局委員。

而坐在李家超一邊，依次有港澳辦主任夏寶龍、常務副主任周霽和身兼港澳辦副主任的中聯辦主任鄭雁雄、及特首辦主任葉文娟。

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與去年的述職安排相比，習近平接見李家超時，時任國務院常務副主理、主管香港事務的韓正、中央辦公廳主任丁薛祥，與港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧在席；時任國務院總理李克強接見李家超時，韓正、夏寶龍和駱惠寧在席。

港澳辦：更好體現中央對特區全面管治權

港澳辦發言人解釋，今年的國家領導人聽取香港、澳門特別行政區行政長官述職的安排，在形式上進行了調整，更充分體現中央對行政長官述職及特別行政區工作的高度重視，有利於健全行政長官對中央政府負責的制度機制，有利於更好落實中央對特別行政區的全面管治權，符合憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序。

劉兆佳指六名政治局委員，當中4人更是政治局常委一同聽取特首述職，反映黨中央的重視。（資料圖片）

劉兆佳：特首要更競競業業工作

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，如此重量級陣容參與特首述職，一方面顯示中國共產黨對香港的高度重視和支持，同時特首和特區政府當然要更兢兢業業工作，不要辜負中央的期望和支持。