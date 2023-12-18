特首述職｜國家主席總理同接見　分析：突出習近平領導港澳事務

行政長官李家超任內第二次述職，安排與過往有別，首次獲國家主席偕總理一同接見。全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時分析，安排是想更加突出習近平和中國共產黨在港澳事務上的領導地位。今次身兼中共中央港澳工作領導小組副組長的統戰部部長石泰峰及政法委書記陳文清，都參與特首述職，反映中央仍重視國家安全。



對於習近平提到「順利完成」區議會換屆選舉，劉兆佳認為「好難講滿唔滿意（投票率27.54%）」，只能說目前環境下已不錯。



國家主席偕總理接見特首屬首次 中央港澳辦成立後新安排

過往行政長官赴京述職，都會先獲國務院總理接見，再獲國家主席接見。今次獲國家主席偕總理一同接見，屬回歸後首次，亦是今年3月中央港澳工作辦公室宣布成立，升格為黨中央辦事機構後的新安排。

劉兆佳接受《香港01》訪問時說，更加突出國家主席習近平和中國共產黨在港澳事務上的領導地位，稱按他個人理解，特首述職制度「已進一步規範化和優化」，中共中央港澳辦的成立已經確立了港澳事務由中共中央領導的格局。

在北京，國家主席習近平和國務院總理李強聽取行政長官李家超述職。（片段截圖）

石泰峰、陳文清首次參與述職 劉兆佳：中央重視國家安全

新述職安排，亦有新坐位編排，習近平坐在長枱主席位，他的右邊坐了5人，分別是行政長官李家超、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄、特首辦主任葉文娟。

習近平的左邊亦同樣坐了5人，分別是國務院總理李強、中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、 中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥、中共中央港澳工作領導小組副組長、統戰部部長石泰峰、中共中央港澳工作領導小組副組長、政法委書記陳文清。

石泰峰與陳文清首次以中共中央港澳工作領導小組身分列席述職，二人本身任職統戰部和政法委，劉兆佳認為，反映中央重視國家安全，發展與安全要同時處理好，即使香港已由亂到治，不可以忽略國家安全，因外部勢力仍對香港虎視眈眈，香港作為外國壓制中國的棋子，反映維護國家安全的重要性。

在北京，國家主席習近平和國務院總理李強聽取行政長官李家超述職。（片段截圖）

習近平提區選「順利完成」 劉兆佳難講滿意投票率

對於習近平提到特區政府「順利完成」區議會換屆選舉，劉兆佳認為反映愛國者治港已全面落實，被問到是否代表中央滿意改制後首場區選投票率27.54%，劉兆佳稱「好難講滿唔滿意，滿意好難講」，只能說在目前環境下已不錯。