區議會｜履職指引列要求　陳國基：正常議員沒壓力　明年元旦宣誓

政府昨日（18日）公佈《區議員履職監察制度指引》和修訂後的《區議會常規》範本，具體列明區議員工作要求，包括每年區議會會議出席率必須達到至少80％等，署理行政長官陳國基今(19日)早在行政會議前表示，相信對絕大部分選舉產生的愛國愛港區議員不會因而感到有壓力。



另外，全體470名區議員會在2024年元旦日宣誓就任，由民政及青年事務局局長麥美娟監誓。



陳國基提到，2019年選出的部分區議員「根本沒有開會」，妨礙會議進行，導致區議會運作不到，非常嚴重，令區議會失去作用，所以今次要訂規矩出來，所有區議員都要遵從。他又指昨日為候任區議員辦培訓班講解指引，有候任區議員也指指引對他們沒有壓力。

陳國基指，正常的區議員應多見市民，應該開會，要有應有的態度和行為準則，相信對真正服務市民的區議員來說準則很正常，而針對過去做出不能接受行為的區議員，有依據可跟進。他相信對於今屆絕大部份選出的愛國愛港區議員沒有壓力。

至於區議員地區工作出現問題時的求助途徑和過程，陳國基指民政專員作為區議會主席，區議員可向主席詢問，有需要個案會透過主席反映給政府部門；而作為政府官員的民政專員也可向區議員解釋政策，再由區議員向市民講解。

陳國基︰政府隨即開展新一屆區議會上任籌備工作

陳國基指，新一屆區議會必須將國家安全放在首位，貫徹非政權性諮詢組織，表示沒有國家安全，發展經濟民生淪為空談。