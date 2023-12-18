三常委陪同習近平聽取李家超述職　前所未有安排背後的治港之變

12月18日，香港特首李家超在北京向國家領導人述職。往常特首述職，都是分別向總理、國家主席述職。今年打破回歸以來的慣例，國家主席習近平在總理李強的陪同下接見李家超，中辦主任蔡奇、國務院第一副總理丁薛祥、統戰部部長石泰峰、政法委書記陳文清與李強一起坐在習近平的左側，共同聽取李家超的述職。

這是香港回歸以來前所未有的重大安排，既反映出中國政治秩序的變化，又顯示出新形勢下中央治港邏輯的不同，對今後香港管治尤其是李家超的工作提出新的要求。

長期以來，中國政治都非常注重規矩和禮儀，不同的安排往往反映不同的規矩和禮儀。在過去，香港特首赴京述職，會分別獲得總理和國家主席的接見，要進行兩次工作述職。以2022年為例，去年新上任的特首李家超於12月22日下午向時任總理李克強匯報香港當前形勢和特別行政區政府工作情況，12月23日下午又向國家主席習近平匯報香港當前形勢和特別行政區政府工作情況。今年情況卻大不同，李家超直接一次性向國家主席習近平匯報工作，不用再單獨向總理李強述職。

行政長官李家超今日（18日）下午，在北京向國家領導人述職。國家主席習近平在國務院總理李強陪同下一齊接見，是回歸以來國家主席和總理首次一齊接見述職的香港特首。（ 中央電視台片段截圖）

除此之外，聽取李家超述職的中央領導人中有四位政治局常委和兩位政治局委員。四位政治局常委除了國家主席習近平和總理李強之外，還有中央書記處排名第一的書記蔡奇和中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，他們都是正國級領導人。兩位政治局委員是石泰峰和陳文清。這是香港回歸以來聽取特首述職的陣容最高的一次。

這樣的重大安排和變化凸顯中國政治秩序的變化。在陪同習近平聽取李家超述職的三位政治局常委中，丁薛祥作為港澳事務的負責人，他的陪同符合慣例，蔡奇作為中辦主任，他的陪同同樣是正常安排，只是不同以往的是，蔡奇是以政治局常委的身份兼任中辦主任，為過去數十年曆史所罕見，既大幅提升中辦的地位和重要性，又強化了「以習近平為核心的黨中央」的集中統一領導。最引人注意的是李強以總理身份陪同習近平聽取李家超述職，顯示出黨政關係和政治秩序的變化。

這已經不是李強第一次打破慣例與習近平出現在同一場合。今年5月，李強便陪同習近平赴河北雄安新區考察。今年10月，李強參加習近平在江西省南昌市主持召開的進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會。今年11月，習近平在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會，李強出席。在過去，國家主席和總理通常不會在北京之外同時出現，除非遇到極其重大的事情，比如1997年香港回歸，江澤民和李鵬共同出席交接儀式，2008年汶川大地震，胡錦濤和温家寶都趕往現場指揮救災。

然而，現在，總理李強多次陪同習近平出席以往總理可能不會陪同的場合，既說明中央對於相應事務的高度重視，又折射出政治規矩和禮儀的變化。李強早在擔任總理之初便明確說過：「本屆政府的工作就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家。」

具體到香港，當總理李強、政治局常委蔡奇、政治局常委丁薛祥和兩位政治局委員石泰峰、陳文清一起陪同習近平聽取李家超的述職，說明習近平會更加有力地掌握港澳事務，中共中央的「集中統一領導」在港澳領域將進一步強化。這與今年中國機構改革時成立中央港澳辦的政治邏輯一脈相承。

正因這樣，隨着習近平和中共中央比過去更加有力地掌握港澳事務，中央治港將會變得更加積極，甚至會在適當的具體問題上參與討論和決策。面對這樣的新秩序和新變化，李家超和特區管治團隊能否理解和適應？如果能懂得中央的思路和變化，並積極應對，對於香港將是好事，反之，如果還是一知半解，猶豫不決，恐怕難以全面準確進行管治。