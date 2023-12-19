特首述職｜李家超到訪科技部、文化和旅遊部　談及深港創科合作

行政長官李家超今日（19日）在北京先後拜訪國家科學技術部、文化和旅遊部，談到與深圳發展河套深港科技創新合作區，以及香港旅遊業情況。



與科技部提及河套深港合作區

李家超先與科技部部長陰和俊會面，提到北部都會區計劃，並與深圳市政府合作，發展河套深港科技創新合作區，並感謝中央政府在港成立了16所國家重點實驗室。

李家超說，科技部與特區政府3月簽署了《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》，期待進一步加強內地與香港創科合作，加快建設香港國際創新科技中心，發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，建設全球產學研協同創新平台，為國家匯聚全球創新資源，更好融入國家發展大局。

李家超：吸引更多高增值過夜客訪港

之後李家超與文化和旅遊部黨組書記孫業禮會面，提到2月全面通關後旅遊業復甦，第三季訪港旅客人數已經回復至2017至2018年同期約七成。他說，香港會繼續發揮作為國際城市旅遊樞紐及「一程多站」示範核心區的角色，未來的工作重點包括致力開拓客源以吸引更多高增值過夜旅客訪港、刺激旅客消費，以及推動旅遊業高質量素發展。

此外，李家超說香港會繼續發揮中西文化薈萃和高度國際化的優勢，善用豐富的文化資源，弘揚中華傳統文化。

李家超將於明日（20日）下午返港。