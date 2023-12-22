拆解夏寶龍演辭　鄧中華：對各界提明確要求　成愛國愛港衡量標準

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（22日）在全國港澳研究會成立十周年慶祝大會上的重要講話，特區政府官員及候任區議員著重於夏寶龍對區議會期望、各界應有大局觀等，但全國港澳研究會會長鄧中華解讀指，夏寶龍是對本港各界包括每位市民提出非常明確和針對性希望，且是能否做到愛國愛港的衡量標準，認為各界要有實際行動，要有新表現，不能再留於口頭上。



夏寶龍指香港各界要有大局觀（港澳辦網站圖片）

鄧中華：夏寶龍對各階層提明確、針對性希望

全國港澳研究會會長鄧中華在北京聽過夏寶龍的演辭後指，夏寶龍認為本港走向由治及興的新階段，要繼續弘揚愛國愛港優良傳統，並一定要有新的表現。

鄧中華。（全國港澳研究會圖片）

愛國要有實在行動 不是停留口頭上

而夏寶龍對特區政府與公務員、立法會、政團社團、區議會、工商界、市民和青年，均提出非常明確和針對性希望，鄧中華指這正是演辭的中心思想、是能否做到愛國愛港的衡量標準，各界要有實實在在的行動，而不是停留在口頭上。

政府高層也有觀看夏寶龍發言的直播（李家超FB圖片）

區選完成象徵新選制實施 愛國愛港熱情轉化實際行動

夏寶龍到底在演辭中向本港各階層提出了甚麼要求呢？

他在演辭中指，香港第七屆區議會選舉順利舉行，標志著香港新選舉制度全面付諸實施。現在，全面落實「愛國者治港」已經有了堅實制度保障，要把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能。

他指，在香港由亂到治走向由治及興的新階段，愛國愛港一定會展現出新氣象新風貌。

逐一點名各階層應肩負的工作與責任

之後，夏寶龍逐一點名本港不同階層皆要各自應負上的責任。首先是特區政府及管治團隊承擔著治理香港的主體責任。

應以維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象 中共中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍相信特區政府一定會敢於擔當、善作善成，把有為政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，著力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

然後，他點名本港18萬公務員應當牢記誓言，為港履職、為民盡責，以實際工作成效來踐行愛國愛港。

立法會與政府良性互動 司法機構守護法治

政府團隊後，便來到立法會與司法機關。夏寶龍指，立法會議員是管治團隊的重要組成部分，應與特別行政區政府良性互動，不斷提高參政議政水平，為香港良政善治更好發揮作用。他強調，司法機關作為香港法治的守護者。

一定會以嚴格公正司法之行動，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，把香港法治這塊「金字招牌」發揚光大 中共中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍

之後，夏寶龍指政團社團是參與社會事務、守護香港的重要力量，應以全力支持行政長官和特區政府依法施政、凝聚各方力量共建香港的實際行動展現愛國愛港新氣象。在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益。

政團社團都應以香港和國家的整體利益為重，全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政 中共中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍

區議會要以實際行動回報居民信任

而區議會作為參與香港基層治理的重要組成部分，應以紮根基層、服務社區的實際行動展現愛國愛港新氣象。全新的區議會，要有一個全新的開始，香港需要一個真正為香港市民服務的區議會。區議員作為特別行政區政府施政的助手、市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好特區政府和居民之間的橋梁紐帶作用。

把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題，用點點滴滴的實際行動來回報廣大居民的信任和支持。 中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍

然後，夏寶龍又點名本港工商界，指他們作為推動香港繁榮穩定的主力軍，應以促進香港高質量發展、踐行社會責任的實際行動展現愛國愛港新氣象。

最後，他指每位居民都是香港這個美好家園的持份者、建設者、受益者，應以為香港發展出一份力、發一份光的實際行動展現愛國愛港新氣象。廣大青年是香港的未來和希望，應以投身建設香港、逐夢打拼、書寫精彩人生的實際行動展現愛國愛港新氣象。

劉兆佳：要有膽色的做法 譚耀宗：團結可攻破困難

研究會顧問劉兆佳指出，夏寶龍致辭的核心要求，是香港在特區政府帶領下，各界團結一致，用創新和有膽色的做法，推進香港發展和維持穩定。此外，他指出夏寶龍過往甚少提及區議會、工商界，故認為如區議會工作做得好，同時工商界負起社會責任，有助本港團結、照顧大眾和弱勢社群，以致社會更穩定，團結基礎更雄厚。

研究會副會長譚耀宗認為，香港已經完善選舉制度，這時候夏寶龍講話及提出看法、要求、任務，是認為現在已經出現愛國愛港新氣象，各界要團結一齊，團結可以攻破任務的困難。