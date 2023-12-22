痛症中心疑涉不良營商手法推銷　苦主返回理論遭「大隻佬」威嚇

民建聯立法會議員葛珮帆接獲九宗涉及一間連鎖痛症中心的投訴，苦主懷疑被不良營商手法推銷療程，涉及金額3萬至9萬元不等。



她指相關公司經常轉換名稱，多名苦主沒有取得合約，亦有苦主發現公司的名稱與信用卡收款人的名稱並不相符，付費過程中涉及先買後付，令苦主難以追討，認為案件可能涉及詐騙，已向海關及警方求助，呼籲市民小心。



葛珮帆接獲九宗涉及一間連鎖痛症中心的投訴，苦主懷疑被不良營商手法推銷療程，涉及金額3萬至9萬元不等。（李宇婷攝）

店員稱可保險索償 事主查證後回去理論被要求離開

苦主Peter，他在社交平台上發現了關於痛症中心的多個分店，因而產生了信任感。他被該中心提供的50元的「試做價」吸引，因此前往該中心。在到達後，他讓一名職員按壓治療位置約10分鐘，然後對方開始推銷療程。對方告訴他療程可以通過保險索償，於是他使用信用卡購買了價值約9萬元的療程，然後在未簽訂任何合約的情況下離開了中心。離開中心後，他發現該中心對保險條款有誤解。當他再次回到中心理論時，他遭到數名高大男子的威嚇，要求他離開。

另一位苦主Mike為約3萬元的療程付費時，中心職員使用手機拍下他的信用卡和身份證照片。完成簽帳後，他發現收款單上的收款人並非痛症中心相關的機構。他隨後再次去中心詢問，但中心只表示一旦信用卡付款完成，就無法提供退款，不到五分鐘後，他被趕出了中心。

拍下信用卡及身份證正反面 專家：有盜用風險

信用卡安全審計師龐博文指，有苦主的信用卡資料被痛症中心拍下並保存，包括正反面的影像，信用卡有被盜用的風險。此外，苦主在支付療程時所收到的單據上顯示的收款公司名稱是一家先買後付網絡服務公司，而不是提供醫療服務的痛症中心。龐博文指出，一家合法的公司不太可能使用非自己真實的商業登記公司來收款，行為嚴重違反規定，可能涉及盜卡或非法使用信用卡的行為。他又指痛症中心可能利用其他商戶的支付卡終端或帳戶進行交易，可能涉及信用卡交易洗錢的問題。