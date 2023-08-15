消委會｜痛症投訴3年增7倍　市民4個月內被硬銷200次療程失30萬元

香港人工作時間長，不少人都患不同程度的痛症，為此坊間有公司推出多種痛症治療方案，但不少療程都以預繳套票形式銷售或以免費體驗作招徠。消費者委員會指出，今年1至7月期間收到38宗痛症治療投訴，比上年同期高出兩倍以上；亦較2020年的全年五宗，高出近七倍。



消委會提到，其中一名投訴人在接受免費療程後，被連番推銷，感到極大壓力，最終於四個月內，花費了逾30萬元，購買合共逾200次療程；而且無助紓緩痛楚。另有投訴人被硬銷7萬元療程，當中包括原本聲稱免費贈送的激光嫩膚療程。



8月15日，消委會發表新一份《選擇》月刊。（廖雁雄攝）

痛症個案投訴急增

坊間不同公司推出多種痛症治療方案，但不少療程都以預繳套票形式銷售，或以免費體驗作為招徠，有市民在做多次療程後仍無效果或被硬銷高價療程後向消委會投訴。消委會指，今年一月至七月期間收到38宗痛症治療投訴，比上年同期高出兩倍以上，比2020年高出六倍以上。

痛症療程投訴數字（消委會文件截圖）

個案一：4個月內推銷總值逾30萬元、逾200次療程

其中一名投訴者為患有肩周炎的李小姐，她經常感到手痛及麻痺，在留意到某公司的廣告後便致電查詢，之後職員安排免費的療程予李小姐試做。在免費試做後，職員開始落力向李小姐推銷，由於李希望改善痛症問題，遂同意購買；惟之後再接受療程時，職員都會繼續遊說及推銷。

李小姐最初婉拒購買，但職員鍥而不捨，她又擔心職員只顧推銷而忽略療程安全，因此每次都半推半就購買更多療程，最終從2022年7月第一次光顧，至同年11月的四個月之間，購買了總值31.7萬元的療程，一共逾200次。

雖然所費不貲，但大量療程無助李小姐紓緩痛楚，而且她亦不滿該公司的高壓銷售手法，每次接受療程都感到極大壓力，遂向消委會投訴，要求退回未使用的療程，總值13.7萬元。涉事公司初時不願退款，只答允可轉為其他療程，或轉讓友人，但最終經過再三調停下，該公司願意退還9萬元，李小姐亦接受方案。

個案二：以免費體驗吸引顧客 被硬銷7萬元療程

消委會指，投拆人王先生受嚴重脊椎痛楚影響，徹夜難眠，之後發現一間以免費體驗作招徠的公司。於體驗當日，職員用儀器照事主背部後指，痛楚主要由脊椎彎曲所致，形容情況極為嚴重，需安排療程將脊椎拉直，方可根治痛症。

療程期間，職員先用儀器大力拍打事主脊椎兩側，再用手推直脊椎。療程完結後，一名脊醫多次詢問他的動作是否立即變得靈活自如。事主認為，當時並沒太大感覺，惟職員繼續遊說他相信療程成效。

其後職員表示，只有照背部是免費，而拍打脊椎及人手推直脊椎則需要額外收費，並推銷7萬元共41天的療程套餐予事主。在職員的高壓推銷下，事主最後簽訂服務合約及付款。

但當晚，王先生背部突然劇烈疼痛，最終須入院留醫。王生的兒子其後翻查療程單據，發現單據上有一項激光嫩膚的費用。事主表示，當時職員稱消費滿7萬元會贈送激光嫩膚療程，實際卻收取費用。事主的兒子不滿該公司的銷售手法，認為其誇大治療成效，誤導及誘導其父親購買大額套票，故向消委會投訴。該會介入調停後，事主與涉事公司達成共識，事主獲退款約5.5萬元。

個案三：做20次療程無效 商戶稱顧客沒按進度接受療程

另一投訴事主吳先生雙手經常感到麻痺及疼痛，他透過電話宣傳得悉一間公司可以醫治痛症，故到該公司檢查脊骨。檢查當日，醫生認為事主必須挑選一個每星期最少接受兩至三次、為期最少40次的療程。隨後，一名職員帶事主到另一間房遊說事主，必須立即接受治療，並指完成10至20次療程後，麻痺及疼痛就可改善。

由於吳先生被痛症困擾多年，因此決定相信職員，購買3.7萬元的療程。經過20多次的治療後，他認為痛症完全沒有改善，更患上肩胛骨痛數個月，懷疑是受治療所致，遂提出退款要求，但職員表示無法安排，只能替事主轉換脊醫。吳先生認為，治療方案根本沒有成效，因此作出投訴。

該公司向消委會解釋，治療方案為每星期須接受3次療程，才能達致改善效果；惟根據療程記錄，事主在接受治療期間，其中一個星期只接受兩次療程，甚至有一個星期沒有接受過療程，故治療效果可能未如理想，無法安排退款。消委會建議事主可考慮循法律途徑作出追討。

消委會建議先諮詢醫生

消委會建議市民在選擇痛症治療前，應先諮詢醫生意見，了解痛症成因。同時，消費者應考慮選擇提供逐次購買選項的的商戶，如購買附帶優惠的療程，應先向商戶了解優惠詳情及是否設有退款。