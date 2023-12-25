邀青少年禮賓府渡佳節　李家超嚐愛妻特飲：「呢個聖誕特別甜！」

聖誕節是普天同慶的日子，特首李家超夫婦日前邀請邀請了心光盲人院暨學校的青少年、「共創明 Teen」和正在職業訓練局（VTC）轄下學院——酒店及旅遊學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院就讀的學生和畢業生，一起到禮賓府分享喜悅和溫暖，推動建立關愛共融的聖誕氣氛。李家超品嚐太太林麗嬋即場調配的聖誕特飲後，更禁不住說道：「呢個聖誕特別甜呀！」



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李家超夫婦欣賞心光盲人院暨學校的青少年演奏聖誕樂章，二人看得興奮，不斷拍手和應，李家超又特地為學生送上凸字的聖誕咭，也關心學生是否夠暖。

之後，李家超太太林麗嬋與「共創明 Teen」學員合力製作聖誕曲奇，李家超則只站在背後觀看；然後二人又欣賞一棵由像真水果砌成的聖誕樹，了解到像真水果是非物質文化遺產麵塑技藝之一，之後齊齊學習製作像真水果，最後由李家超為聖誕樹插上一顆星星：「聖誕快樂！吉星拱照！」

學過製作像真水果後，特首夫人林麗嬋與酒店及旅遊學院學生製作聖誕特飲，李家超絲續站在一旁觀看妻子，李太送上特飲時道：「呢個特別甜，係咪呀？」李家超立即品嚐，笑意盈盈地和應道：「呢個聖誕特別甜呀！」他又對「共創明 Teen」學員送上的手繪聖誕卡讚不絕口：「你將我畫得仲靚仔咗喎！」

李家超在社交平台發文指，聖誕節這個特別日子提醒大家要關心身邊不同背景、不同需要的人士，向他們傳遞愛的訊息，一同建立充滿溫暖和善意的社會。