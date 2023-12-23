李家超逛廟街夜市、西九聖誕市集掃街　商販均指生意好

為期5個月的廟街夜繽紛早前開鑼，首晚已經人頭湧湧。行政長官李家超在文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊發局局總幹事程鼎一和油麻地廟街販商商會主席陳錦榮陪同下逛廟街，之後李家超轉到西九市集，了解生意情況並光顧攤檔。



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李家超在下午4時半到達廟街，沿途與檔販談話，並向市民揮手。有檔販指生意不錯，「無諗到咁多人」，夜晚6時後會很多人，已經請了幾個兼職幫手。李家超即場以30元購買小食，即場食用，並祝福商販生意好。

李家超先後來到賣龍鬚糖、飛機欖等懷舊小食的檔口、糕品檔口、尼泊爾和印尼美食檔口，以及土耳其咖啡檔口。

售賣飛機欖的檔主反映，多了外國遊客到訪，但笑言英文差「被遊客問到口啞啞」，不懂得如何解釋龍鬚糖和飛機欖。李家超說不要緊，指交談都是趣味，「旅遊就係咁架嘛！」又說不同階段會有不同的吸引旅客的活動。

沿途不少商販都說生意好，李家超表示廟街是香港的品牌，旅客很欣賞，他希望能「搞多啲」，又指今次落區要「一路行、一路試，特別係平日少食嗰啲。」

李家超在土耳其咖啡檔口以英語和檔主談話，問到生意情況，又說土耳其咖啡「好好飲、好特別，同傳統咖啡不一樣」。之後就到售賣糕點的檔口，即場食了芝麻卷，又買了紅豆糕等共60元，檔主指生意很好，「成日都唔夠賣」，生意較之前在同區擺檔增加了三至四成。

陳錦榮向李家超反映，有旅客表示廟街夜市11點完結太早，問能否延長營業時間。

▼重温首日人頭湧湧情況▼



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李家超逛完廟街後，乘車轉到西九聖誕市集，繼續了解市集檔口的經營情況。串燒檔販表示是第一次擺檔「試吓」，生意還好，工作空間及配套足夠。李家超則即場試食，該檔出售的四川辣椒醬是檔主自製，李家超說：「中辣我都得，但小辣可以食多啲。」

李家超再到出售酒的檔口，以英語與檔主談話，對方指生意很好，李家超即場試飲熱紅酒，並說：「我相信明天（平安夜）生意會更繁忙。」他指熱紅酒不錯，有點嗆口，以前聖誕節經常飲，「有重回以前聖誕派對的感覺。」

之前李家超坐下來欣賞現場表演，並與幾名年輕人談話，指場地「整咗幾個禮拜」，青年則指很有聖誕氣氛。李家超說要多些宣傳，「我今次落嚟都係要宣傳」，又希望青年開開心心，並與他們合照。

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李家超說今次落區希望營造好氣氛，希望市民在聖誕節去市集感受氣氛，現場有不少市民到訪，樂也融融，見到大家臉上充滿笑容他也很開心。他說，廟街夜繽紛是希望為市民和旅客帶來新的經歷，檔販說生意很好，亦能帶動周邊店舖。他說經濟活起來，更希望見到市民有自己想去的好去處，感謝協助搞活廟街的人士。

假期很多市民出外旅遊，是香港人的生活習慣，毋須多講，但亦有很多人留港，所以政府在周末舉辦各種活動搞活經濟，強調無論有多少人出外旅遊，香港仍有700多萬的消費群。他說商販有很多新的菜色和產品，「係呢方面最叻嘅呢就係我地香港人，就係我地嘅經營者」，呼籲食肆店舖都一起想想如何吸引在港香港人出來消費，「呢方面我相信香港人好有橋嘅，我地一齊努力！」最後，李家超呼籲香港人在假期一齊「出嚟走走，多謝大家！」