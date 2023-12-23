李家超西九聖誕市集掃街　檔主滿意人流　冀政府舉辦更多同類市集

聖誕假期到！特首特首李家超今日（23日）下午到了廟街夜市和西九聖誕市集，視察市道之餘，亦親身「掃街」鼓勵消費。檔主反映今日人流不錯，期望政府舉辦更多同類市集。



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檔主希望政府搞更多同類市集

今年西九文化區搭起了聖誕小鎮，除了現場音樂表演，亦有多個檔口售賣小食和飲品。李家超造訪一檔售賣四川小吃和辣椒醬的檔口，檔口負責人曾女士憶述，李家超在檔口吃一串牛丸，辣椒醬就食細辣，「佢話佢可以食到中辣」。曾女士大讚李家超很友善，總共花費40元。

對於李家超到訪，曾女士說昨日才知道特首會來，想向李家超反映希望有更多同類市集，但時間比較緊逼就沒有說出口，「真係想政府搞多啲呢啲市集，我哋初初開始做都係因為政府搞市集」。她說市民在外面食肆吃得多可能比較悶，市集有不同地方的小吃較吸引。

她續指生意額超出預期，首兩日特別昨日是冬至生意差了一點，但今日人流非常多，她又指不擔心港人外出消費影響生意，因為自己的小吃非常特別。

紅酒檔主指生意很好 人流超出預期

李家超之後前往出售紅酒的檔口，並試喝熱紅酒，他指熱紅酒不錯，有點嗆口，以前聖誕節經常飲，「有重回以前聖誕派對的感覺。」，期望西九都搞得像聖誕派對一樣。法國裔檔主Valentin說，和李家超交流期間提到生意很好，樂見香港經濟復常，交流體驗很好，認為李家超友善而且關心他人。

他續指今日生意很不錯，人流非常多，比預期好，這次是他第一次參與市集，希望以後會有更類似市集，幫助他接觸客戶。