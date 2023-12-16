政壇諸事町｜鄧炳強化身一日導遊　帶隊玩沙頭角去到「天涯海角」

沙頭角第二期開放計劃將於下月1日正式展開，負責啟動的保安局局長鄧炳強今日（16日）化身一日星級導遊，帶領傳媒與專欄作家率先遊覽神秘的沙頭角，走勻十大打卡景點，包括他心水推介第二位的「天涯海角」，最後再帶隊品嚐十大地道美食。



鄧炳強今次介紹的新景點，是沙頭角首度開放中英街以外地方，所以對市民和旅客來說神秘感十足。踏足沙頭角超過20次的鄧炳強自言最喜歡位處沙頭角避風塘的「沙頭角鏡中鏡」，在陽光下海天一色，儼如港版「天空之鏡」。

而他的第二心水推介為全長280米、被列為全港最長的沙頭角碼頭，滿眼盡是渾然天成的優美海景，最特別是設計團隊為增加文青感覺，在碼頭盡頭的燈塔旁邊，加設「天涯海角」浪漫打卡位。

保安局局長鄧炳強的第二心水推介為全港最長的沙頭角碼頭，最特別之處是在碼頭盡頭的燈塔旁邊，加設「天涯海角」浪漫打卡位。(鄧炳強facebook圖片)

現場更有自動販賣機，售賣沙頭角獨有的文青最愛布袋，還有「幸福小魚」木牌，市民可買來寫上祝福字句，鄧炳強亦即席寫上「國安家安」四個字，再掛在碼頭欄杆上。至於設有香港僅存最大型廣州式騎樓群的「新樓街」，為鄧炳強另一心水推介。

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其餘景點包括全港最「的骰」的沙頭角舊消防局、順平壁畫街、三文魚屋及復古沙頭角火車站等。鄧炳強指，昔日居民可以乘火車進入沙頭角，團隊在中英街花園設有模仿舊香港的火車站，還置有一列1比1 的火車頭模型，車身印着「KCRBS（Kowloon Canton Railway British Section）」的英屬歷史痕迹，配合復古車站牆身，相信會是甚受歡迎的打卡點之一。

其間，鄧炳強數度巧遇原居民「四朵金花」，這班形同沙頭角「吉祥物」的金花婆婆亦十分熱情，大家立即來個合照。鄧炳強又化身「豪客」，在墟市狂掃聞名的順平米通、魷魚乾等地道手信。

另外，鄧炳強帶領眾人到沙頭角鏡中鏡景點途中，遇見穿着23號球衣的康文署吉祥物「活力仔」公仔，與他之前身穿的球衣是同一號碼，鄧炳強即笑稱「23」是他最愛的籃球巨星米高佐敦和足球明星碧威的球衣號碼，別無他想；傳媒朋友卻聯想到身為保安局之首的鄧炳強即將為《基本法》23條立法落實工作。

第二階段的沙頭角開放計劃，目前接受每日最多1,000個名額，旅行團和個人遊旅客分別佔700人和300人。