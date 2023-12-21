首映禮上與偶像劉德華合照　鄧炳強：終完成心願｜政壇諸事町

當現實中的保安局長遇上電影中的保安局局長，場面會是如何？原來，真正的保安局局長鄧炳強即時變身忠粉，把握機會與頭號偶像、影帝劉德華合照，更興奮得在社交平台上大晒合照，稱終於完成心願。



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昨日多名高官及政界人士都有出席電影《金手指》的首映禮，除了鄧炳強，還有文化體育及旅遊局局長楊潤雄、懲教署署長黃國興、醫管局主席范鴻齡、全國人大前常委范徐麗泰、經民聯前立法會議員石禮謙等。

其中，鄧炳強今日（21日）在社交平台表示，當年因為劉德華當主角的電視劇《獵鷹》而有一個警察夢，大學畢業後投考「幫辦」（督察），更視劉德華為頭號偶像，昨晚終於達成多年心願，形容自己是粉絲遇見偶像，他的hashtag 還有#唔止係粉絲係忠粉，#表面平靜內心激動，#偶像的正面影響等。

而劉德華曾在電影《寒戰》客串，飾演保安局局長陸明華一角。

鄧炳強不止一次公開稱，1982年因看過TVB劇集《獵鷹》後「見劉德華咁有型所以想做警察」，今年元旦日在社交平台以快問快答形式回應網民提問時，又稱最想看偶像劉德華的演唱會，有網民建議他訪問劉德華時，他更回應稱：「我都想呀」。