孫玉菡支持子女離港升學「試煉」　惟孩子都很愛香港｜政壇諸事町

勞工及福利局局長孫玉菡育有一對就讀高小和初中的仔女，平日公務繁忙的他，很著重與子女的相處時間。他說，盡可能每晚睡前與孩子聊天，當他們是「朋友」，坦言從來沒有擺出父親架子，希望給空間予小孩成長，不反對他們早拍拖，將來亦交給子女選擇是否離港升學，同意留學是一種試煉，不過孩子「都很愛香港」。



接任局長「其實無乜掙扎」 每天清晨6時散步「提神」

孫玉菡日前接受馬會刊物《駿步人生》訪問，與任職政府的前同事、現任馬會公司事務執行總監譚志源分享自己擔任問責官員後一年多的生活。孫玉菡透露，當初獲賞識出任問責局長時，「其實無乜掙扎，既然人哋覺得你有咁嘅能力可以做得到」，相信在「新格局」下應該能發揮，於是答應進入「熱廚房」。他稱，現時每天早上六時起床，上班前一定抽空在寓所附近散步半小時，即使下雨也會設法完成，「這是我唯一可以分配出來的時間，但效果不錯，人會精神很多」。

孫玉菡日前接受馬會刊物訪問，與任職政府的前同事、馬會公司事務執行總監譚志源分享自己擔任問責官員後一年多的生活。（馬會片段截圖）

盡可能與子女睡前聊天 鬼馬談歷史、文化

育有一對仔女的孫玉菡說，辛勞工作回家後，都會與11歲兒子和13歲女兒「談談情、搞搞笑」，形容是他的減壓特效藥。他說自己從來沒有擺出父親架子，「在他們很小的時候，我已經把他們當作朋友，我永遠都會問他們想要甚麼。」兩名子女性格各異，他會聆聽，之後放手讓小孩做決定。他又說每晚睡前盡可能與孩子聊天，內容圍繞歷史、文化，以有趣生動，甚至搞笑的形式演繹，笑言「我都可以好鬼馬的」。

孫玉菡日前接受馬會刊物訪問，與任職政府的前同事、馬會公司事務執行總監譚志源分享自己擔任問責官員後一年多的生活。（馬會片段截圖）

不反對兒子早熟追女仔 孫玉菡：這是成熟的表現

孩子比較早熟，譚志源笑問孫玉菡，假如兒子有對象想「追女仔」，他會怎麼反應？孫玉菡直言「其實是好事！他（因此）會整理儀容、爭取表現自己，這是成熟的表現」，坦言不反對兒子追求心儀的女性，但方法要兒子自行探索，他教不了。

送子女離港升學？ 孫玉菡：他們都很愛香港

不少家長會讓子女到海外留學、看世界，孫玉菡同意到內地或海外升學是一種試煉，「當你離開舒適區，來到一個天天都要考慮怎樣生活的地方，便有機會反躬自省」。不過，他稱孩子「都很愛香港」，會把選擇權交給他倆。