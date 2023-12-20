接種疫苗｜勞福局長孫玉菡到訪安老院　了解外展疫苗接種服務

天文台預測今日（20日）起一連六日寒冷，至少凍到下周一（25日）聖誕節。勞工及福利局局長孫玉菡今日下午到訪上環一間安老院，聽取院方匯報防範呼吸道感染疾病的感染控制措施，以及院友接種新冠疫苗和季節性流感疫苗的進展。



孫玉菡向院友送上節日禮物，預祝大家冬至及聖誕新年快樂。他呼籲院友在天氣轉冷期間注意保暖，同時提醒院舍員工多加留意院友的健康。

孫在東華三院主席韋浩文陪同下，聽取該安老院主任匯報防範呼吸道感染疾病的感染控制措施，以及院友接種新冠疫苗和季節性流感疫苗的進展。孫玉菡其後探訪為院友接種疫苗的醫療團隊，並為院友打氣，呼籲他們適時接種新冠及流感疫苗，加強個人保護。

孫玉菡表示，鑑於院舍在節日期間或會安排較多活動，為加強保護安老院及殘疾人士院舍院友，政府於12月14日推出新一輪院舍外展疫苗接種服務特別計劃。醫療團隊每星期會到訪院舍最少一次，為到期接種新冠疫苗特別是額外加強劑的院友接種，同時為仍未接種流感疫苗的院友接種，提供雙重保護。