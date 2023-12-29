憲法和基本法推廣督導委員會新任命　前新聞主播鞠頴怡自薦成功

政府今日（29日）宣布委任三名憲法和基本法推廣督導委員會新成員，並再度委任十名現任成員。三名新成員及十名再獲委任成員的任期為兩年，由二○二四年一月一日起生效。新獲委任成員分別為陳偉倫，及兩位透過青年委員自薦計劃招募的成員譚靖軒和鞠頴怡，鞠頴怡曾先後在兩個電視台任新聞主播。



鞠頴怡曾在TVB主持財經樓盤節目《日日有樓睇》及《樓市點睇》，她加盟TVB前亦曾在Now TV任新聞主播。她是透過青年委員自薦計劃，成為憲法和基本法推廣督導委員會委員。青年委員自薦計劃是去年《施政報告》和《青年發展藍圖》提出的重點青年發展措施之一，以吸納更多青年人參與公共事務，目標是在本屆政府任期內將參與計劃的諮詢委員會數目由2022年的60多個翻兩倍至不少於180個，以年齡介乎18至35歲的青年為對象。憲法和基本法推廣督導委員會屬計劃第六期所涵蓋的20個委員會之一。

十位再度獲委任的成員為張瑞祺、蔡德昇、方心、郭永強、林德興、李鑾輝、莫仲輝、孫澎、湯修齊和楊全盛。

政務司司長兼憲基廣會主席陳國基感謝即將離任的陳文綺慧、王洛媛及余大偉對憲基廣會工作的投入及作出的貢獻。他亦歡迎三名新委員，並期望與他們緊密合作。