李慧琼向中央建議　放寬內地訪港旅客免稅額　恢復擴大一簽多行

為吸引內地旅客，全國人大常委李慧琼表示，在人大常委會會議期間，向中央建議放寬內地訪港旅客免稅額，由5,000元調高至3萬元，又建議恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，並進一步擴展到更多內地城市。



李慧琼表示，在人大常委會會議期間，向中央建議放寬內地訪港旅客免稅額。（李宇婷）

十四屆全國人大常委會第七次會議昨日（29日）閉幕，李慧琼今日說，香港旅遊業零售業發展存在客觀政策環境制約，與主觀消費刺激不足兩個問題，吸引赴港內陸旅客吸引力下降；在客觀政策制約方面，主要是因為免稅額度小，內地旅客在香港購買的個人自用物品僅在5,000元「自用、合理數量」範圍內免稅，限制了旅客的購買意欲。

李慧琼建議恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，（資料圖片）

她續指，海南自由貿易港建設自2011年試行執行離港免稅政策以來，離島免稅政策歷經 9次調整，免稅額度從最初的5,000元到8,000元，到1.6萬元，並在2020年提高至全球最高的10萬元限額，建議借鑒海南自貿區的經驗，修改《中華人民共和國海關對中國籍旅客進出境行李物品的管理規定》中的訪港免稅額度，建議訪港旅客免稅放行額度從5,000元至3萬元。

至於幫助有多大，她指曾接觸不同行業早時已提到5,000元太保守，要求不是現在才有，但當時社會環境未必處理到，不少旅客認為海味有限制，而且不少名牌手袋售價亦超出3萬元，建議中央可先將免稅額，放寬至3萬元的水平。

為便利內地旅客赴港便捷流動，她建議調整優化大灣區內地居民赴港簽注政策，恢復深圳戶籍居民赴港「一簽多行」政策，並可在評估可行性的基礎上，探討將「一簽多行」以及「一周多行」政策逐步、有序複製到大灣區內地 9 個城市；同時，考慮到香港旅遊接待能當力道恢復時，從49個開放「個人遊」城市進一步擴展到更多內地城市。