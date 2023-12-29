廖成利議辦關門揚言「I'll be back」　民協未來再派員參選

今屆區議會任期即將結束，民協黃大仙區議員廖成利的議員辦事處今日（29日）關閉，他在儀式完成後揚言「I'll be back」 ，未來會繼續派員參選，又提到民協已轉型做民生關注組，「解散唔係我哋嘅選項」。



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義工在辦事處外派發紀念品和任期內的工作報告，紀念品是一個老虎造型、印有「廖」字的鎖匙扣。有街坊不明白他不參選的原因，亦有街坊對他離職感到可惜，並關心他的去向。

廖成利提到4年任期間共處理好約2,000宗社區民生個案，又唱起二次創作名為《我真係好L鍾意香港》的歌，曲調為《世界真細小》，其中歌詞包括，「實現公義有你我，香港人是我」，又謂「實在真係love Hong Kong，香港人是我」。

他之後走到議辦大門前說，大家要相信香港會不斷向前行，雖然現在有少少阻滯，以掌聲慶祝議辦光榮結束，但亦要寄語街坊「常懷希望，各就各位，各盡所能，愛國愛港，民主民生」。隨後關門儀式開始，廖成利把議辦大門關上後，說出電影《未來戰士》（The Terminator）名句：「I'll be back」。

民協三個地區諮詢中心維持運作

至於民協往後去向，廖成利表示民協三個地區諮詢中心繼續維持運作，推測民協的資源可維持五年，指有很多支持者願意支持民協，「唔好搞嗰啲咩公開籌款會」，但可能以成員生日會名義籌款。