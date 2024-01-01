區議會｜新任區議員宣誓履職　李家超提4要求包括支持23條立法

2024年元旦日，第七屆區議會470名區議員宣誓履任。特首李家超到場致辭時，向區議員提出4點要求，包括必須擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，及支持《基本法》23條立法。他又引述國家主席習近平的「基層強則國強」勉勵新任區議員，又指中共中央港澳辦、國務院港澳辦主席夏寶龍早前發言指要以紥實工作服務市民，也為新任區議員指明方向。



宣誓儀式歷時約個半小時已完成，由民政及青年事務局局長麥美娟監誓，全體區議員宣誓效忠特區政府及擁護《基本法》。麥美娟在宣誓儀式後稱，所有區議員均是愛國愛港，完成愛國者治港的最後一公里。



+ 1

新一屆區議會任期開始，全體470名區議員早上到政府總部宣誓就任。行政長官李家超在宣誓儀式上致辭，指完善地區治理體系把「愛國者治港」原則，落實到特區治理的各個層面，新一屆區議會不再是泛政治化、顛覆破壞，以及背叛香港和國家，而是更專業務實、更專注地區事務、更能代表社區和居民，是有質素的區議會。

李家超提出四項要求 包括支持23條立法

他提出對區議員的4點要求，首先是必須擁護《基本法》，效忠香港特區政府，時刻緊記要盡忠職守、廉潔奉公，要確保區議會根據《基本法》第九十七條的諮詢角色和定位，充分實踐作為非政權性區域組織的職責，接受政府就地區管理等事務的諮詢。

李家超：夏寶龍已指明區議員方向

必須做好「上情下達、下情上報」，發揮好政府和居民之間的橋樑紐帶作用。他引述港澳辦夏寶龍主任早前在全國港澳研究會成立十周年慶祝大會致辭時指出，區議會作為參與香港基層治理的重要組成部分，應以紥根基層、務實服務社區的實際行動展現愛國愛港新氣象，要把精力放在服務居民上，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題，用點點滴滴的實際行動來回報廣大居民的信任和支持。他形容夏主任是為各位區議員履職盡責指明了方向。

第三，必須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，肩負維護國家安全的重責。夏主任特別提出，要把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能，做好特區政府施政的助手、市民解決問題的幫手。作為基層治理的成員，必須齊心協力支持《基本法》第二十三條立法工作，支持和配合政府完成這憲制責任，以及完善香港維護國家安全的法律制度和執行機制。

第四，必須以市民為中心，為社區生活帶來實質改善：「民有所呼，我有所應」。每一位區議員都應用好自己的專業知識、社會經驗、文化背景，做到知責於心、履責於行，透過優勢互補，發揮「一加一大於二」的協同效應，切實回應市民的託付，為市民解決地區的不同問題。

引述習近平：基層強則國家強 基層安則天下安

李家超又指，新一屆區議會引入履職監察機制，讓市民在區議員任期內持續行使監察權。機制進一步加強對區議員的問責，增加區議會的透明度，確保區議員能盡忠職守、為民服務，交出實際的工作成績。

最後，李家超引述國家主席習近平說話，指基層強則國家強，基層安則天下安。基層治理是國家治理的基石，關乎每位市民的切身利益，我們必須認真推進基層治理工作，確保取得扎實的成效。