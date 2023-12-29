區議會｜區議員下周一宣誓　看內地基層治理片簽保密協議屬首次

新一屆區議會下周一（2024年1月1日）宣誓就職，政府近日也不斷安排培訓班為候任區議員「補課」，好讓他們上任後處理地區事務時能駕輕熟。據悉，近日一項培訓活動，當局要求各候任區議員出席一個約30分鐘「影片播放會」，會上播放兩段有關內地基層社區治理片段，出席區議員被要求簽署保密聲明，屬史無前例之舉。



第七屆區議會任期會在2024年元旦日展開（資料圖片/文睿攝）

據悉，相關播放會屬區議員培訓課程一部分，分區進行。播映會上播放的兩段片段由內地相關部門提供，分別講述北京和天津的情況，其中一條涉泊車位不足，居委會和街道辦的處理方法。由於涉版權問題，片段不能向外流傳，故要求與會區議員保密的，同時因屬專為區議員培訓而設，內容其實一般也不會公開。有看過影片的候任區議員認為，其實內容不算敏感。

有候任區議員指主要講解如何服務基層弱勢家庭、如何和人群緊密連繫，急市民所急，走進入社區，多落地區包括多做街站，多與非政府機構合作等。

區議員宣誓效忠特區政府。（政府新聞處）

下周一雖然是元旦日假期，由於區議員的任期於當日生效，故全體470名區議員將要到政府總部，在民政及青年事務局局長麥美娟監誓下宣誓擁護《基本法》、效忠特區政府，盡忠職守、廉潔奉公，為香港特區政府服務。

據悉，下周的宣誓儀式預計早上九時半開始，十八區候任區議員將分區進行宣誓，不再如上次般逐一上台宣誓，預計兩小時內可完成宣誓儀式。

為配合《香港國安法》實施，政府於2021年2月提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》，要求除立法會議員外，區議員也須宣誓就職，修訂條例草案於同年5月刊憲生效，當局之後陸續安排區議員進行宣誓，最終有49人被指宣誓無效被DQ，6人因缺席宣誓被DQ、加上有約二百多人因宣誓而辭去區議員職務，最終有327名區議員喪失議席。