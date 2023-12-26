區議會｜民政專員拋橋振經濟　消息：大埔設夜光許願樹、文青夜市

聖誕節市道不似預期，即將來臨的農曆新年、情人節更加機不可失。振興經濟的重任最近亦落在地區民政專員身上。消息說，各區區議會將設立「提振地區經濟專責工作小組」，其中在大埔區，民政專員率先向議員「拋橋」，建議在大埔設立三個打卡點，包括海濱公園設龍舟擺設、大埔墟火車站行人隧道設3D立體牆、林村設夜光許願樹、夜光寶牒。另外，建議農曆新年林村設夜市，情人節於大埔藝術中心辦「藝文青夜市」。



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消息：各區區議會將設「提振地區經濟專責工作小組」

北上消費熱潮持續，如何令本港經濟回復生氣，成為特區政府當前最大挑戰，畢竟復常後首個聖誕節飲食業生意不增反減，業界怨聲載道，要繼續「出招」留著外遊的市民。文化體育及旅遊局局長楊潤雄本月初預告，民政事務專員會在下屆區議會成立後，各自在區內舉辦有地區特色的活動和設打卡點，鼓勵市民外出遊玩，支持消費。

各區區議會早前已召開預備會議，由區議會主席兼民政事務專員主持。消息說，區議會將設立「提振地區經濟專責工作小組」，目標要搞活地區經濟，專員已準備好一套大計並初步諮詢候任議員意見。

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大埔擬設三打卡點 夜光許願樹、龍舟擺設、3D立體牆

其中在大埔區議會，主席兼民政專員陳巧敏日前率先向議員「拋橋」，初步建議在大埔設立三個打卡點：一、大埔海濱公園看台設龍舟擺設；二、大埔墟火車站行人隧道美化成「大埔地標3D立體牆」；三、林村設夜光許願樹、夜光寶牒表演，開拓夜間人流。

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設兩大夜市發展夜經濟 林村新年市集、藝文青夜市

除了三個打卡點，消息透露，專員亦初步建議大搞市集：一、林村許願廣場明年二月農曆新年初三至初九期間設傳統文化家鄉特色小食攤位；二、大埔藝術中心辦「藝文青夜市」，橫跨明年2月14日情人節至3月14日白色情人節，有手作文創攤位及街頭表演（Busking），與中心內餐廳合作推出優惠，活動範圍伸延至中心對開太和路旁的行人路空地，或涉及拆牆平整土地工程。

經民聯羅曉楓。（梁鵬威攝/資料圖片）

羅曉楓倡林村改善交通配套 令居民感到「效益大於不便」

經民聯大埔南候任區議員羅曉楓接受《香港01》訪問時說，提振地區經濟是好事，不過提醒「要喺居民同旅客之間取得平衡，如果唔係搞唔掂」。他以林村為例，外界可能擔心造成塞車，建議參考林村許願節的交通安排，包括向林村村民發出「出入許可證」，持證車主可直接駛入林村，其他車輛需在排隊分流入場；九巴亦需要加班配合活動，64K巴士開特別車分別由大埔墟火車站和太和站駛出；開辦免費穿梭巴士方便當區居民往返林村等。他說最重要令居民感受到「效益大於一兩日不便、值得搞」。

胡綽謙。（胡綽謙Facebook相片）

胡綽謙料夜市有助吸引年輕人 倡控制開放時間免噪音投訴

民建聯大埔北候任區議員胡綽謙接受《香港01》訪問時說，大埔藝術中心辦「藝文青夜市」有助吸引年輕人消費，帶動附近商場人流，「去完市集，去食嘢，行下街」，不過他提醒要控制夜市開放時間「唔好咁夜」，以免居民投訴噪音。他又說，大埔藝術中心對開太和路旁的行人路空地，平時人流不多，可以考慮擺放藝術裝置供旅客「打卡」，善用土地。所有建議有待新一屆區議會開會後，成立「提振地區經濟專責工作小組」後再討論。