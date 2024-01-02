區議會｜擬辦尖咀夜繽紛設霓紅燈牌打卡點　效法大埔擺夜光許願樹

油尖旺區議會今天（2日）召開大會，將會成立「提振地區經濟專責工作小組」，油尖旺民政事務專員余健強建議農曆新年前舉辦「尖咀夜繽紛」，在尖沙咀栢麗購物大道一帶設置燈飾、霓虹燈牌等打卡點，又建議情人節擺放大型心形氣球裝置，並效法大埔民政專員的「夜光許願樹」倡議，考慮在油尖旺區設置「夜光許願樹」。



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農曆新年前推「尖咀夜繽紛」 設霓紅燈牌打卡點

油尖旺民政事務處向區議會提交文件，提到希望短期內在區內傳統的旅遊購物點，以政、商、民合作模式推出活動，吸引居民及遊客消費，初步構思如包括農曆新年前推出「尖咀夜繽紛」活動，稱希望燃亮尖沙咀栢麗購物大道一帶，除燈飾外，亦會設大型座地霓虹效果燈牌等打卡點；，亦會安排一系列活動，包括「夜光龍」及街頭音樂表演，附近商戶亦會派發消費券、賀年小食等禮品。

油尖旺民政處又稱，會考慮應區議員建議在栢麗購物大道設置「夜光許願樹」，讓大家掛上心意及祝福。《香港01》早前報道過，大埔民政事務專員陳巧敏亦建議農曆新年期間，在大埔林村設置「夜光許願樹」，同時希望在林村舉辦特色市集。

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情人節擺大型心形氣球 旅遊旺季維港辦水上煙火匯演

此外，民政事務處建議情人節及元宵節前，在區内特色街道擺放大型心形氣球裝置，與外國藝術家合作，吸引人到區內打卡。另外，參考油尖旺地區青年社區建設委員會的建議，下月上旬起在尖沙咀栢麗購物大道、油麻地榕樹頭公園及旺角道行人天橋，設置具地區特色的大型座地霓虹效果燈牌，以「集卡」形式吸引市民和遊客到訪油、尖、旺三個地方。民政處亦計劃旅遊旺季期間，在維港舉辦水上煙火匯演。

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中長期研推廣花墟、女人街、「波鞋街」

中長期方面，民政處研究「廟街夜市」的未來方向，與西九文化區合作舉辦更多市集的可行性；研究籌辦與特色街道地區及歷史建築有關的推廣活動，例如旺角花墟、女人街、「波鞋街」、「酒吧街」等，亦會聯合區内商場、食肆等推出優惠活動。

民政處邀請油尖旺區議員就建議提出看法，再交提振地區經濟專責工作小組研究及跟進。