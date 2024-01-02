區議會｜沙田重推元宵晚會改名「樂繽紛」　振經濟措施共花130萬

各區區議會將成立「提振地區經濟專責工作小組」，民政專員齊齊要「拋橋」發揮小宇宙推動地區經濟發展，響應當局要求設置打卡點等。其中，油尖旺區疑「撞橋」效法大埔區倡設「夜光許願樹」；沙田區則計劃重推過往曾舉辦的元宵晚會，惟改名為「沙田元宵樂繽紛」 ，設花燈打卡點和安排舞蹈表演等，希望提振消費意欲；又建議在城門河擺放巨型充氣裝置、增設逾30幅燈柱畫展現沙田風貌，預算開支共130萬元。



+ 1

重推元宵晚會改名「樂繽紛」 活動預算開支50萬元

農曆新年將至，沙田民政事務處把握機會振興地區經濟，呼應文化體育及旅遊局局長楊潤雄上月要求舉辦地區特色刺激消費活動。民政處計劃下月24日至25日聯同香港深圳社團總會，一連兩晚於沙田公園舉行元宵晚會，暫名「沙田元宵樂繽紛」，希望提振消費意欲，設有花燈和打卡布置、舞蹈表演及傳統手工藝攤位，介紹慶祝元宵的習俗。活動預算要50萬元，將透過沙田民政處「社區參與計劃撥款」推行。

指定商戶消費滿一定金額可抽獎

區內不同商場亦計劃於推廣期內提供餐飲及消費優惠，於現場派發優惠券予活動參加者， 刺激市民消費意欲。另外，亦會舉辦抽獎活動，條件是參與上述活動及於區內指定商戶消費滿一定金額。

沙田公園元宵晚會過去多次舉辦，例如2012年的「沙田節日燈飾閉幕活動暨元宵晚會」，設置龍年生肖主題燈飾，舉辦攤位遊戲，並邀請歌手表演助慶。

沙田公園曾多次舉辦元宵晚會

沙田公園元宵晚會過去多次舉辦，例如2012年的「沙田節日燈飾閉幕活動暨元宵晚會」，設置龍年生肖主題燈飾，舉辦攤位遊戲，並邀請歌手表演助慶，免費入場。12年後再迎來龍年，今次沙田民政專員可謂承先啟後，重推元宵晚會活動。

城門河擺巨型充氣裝置、設燈柱畫 預算開支80萬元

此外，沙田民政事務處計劃今年在沙田城門河擺放巨型充氣裝置，並在沙田公園對出的河 畔，介乎瀝源橋與沙燕橋之間，設置超過30幅燈柱畫，展現沙田的風貌及活力，例如龍舟競渡、划艇及單車活動，吸引市民及遊客到訪沙田「打卡」留念，建議沙田民政處「社區參與計劃 」撥款80萬元支付活動開支。

東區倡「譚公誕」辦「夜飛龍」表演 提供飲食和消費優惠

除了沙田，東區民政事務處亦有推動地區經濟活動建議，計劃於農曆四月初八「譚公誕」期間的週末黃昏時間，首次舉辦「夜飛龍」表演，即夜光舞龍及舞獅表演，並聯繫筲箕灣東大街的商戶於「譚公誕」推出限定飲食和消費優惠，包括晚市特別優惠，振興本地經濟。活動也會派發譚公福餅和紀念品，讓市民享受美食及購物樂趣，促進本地消費。