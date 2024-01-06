垃圾徵費｜梁熙：法團擔心居民為避收費　將垃圾沖落廁所塞爆渠

垃圾徵費將於4月1日實施，連日來有地區反映居民、業主立案法團並未清楚操作細節，擔心措施引起更多問題。民建聯港島東立法會議員梁熙今日（6日）與區內街坊及業主立案法團舉辦交流會，有法團擔心居民為了逃避收費，將垃圾沖落廁所，導致渠道淤塞。



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法團無權執法 憂局方有否足夠人手處理

交流會上，有法團反映如果出現違規情況，例如住戶使用了非指定膠袋，法團和管理公司在沒有執法權之上，可以向哪個部門求助，而到時該部門又是否有足夠人手，及時到達現場處理。

梁熙說，環境局過去連打擊餵飼野豬、野鴿或者亂拋垃圾也面對人手不足問題，今次垃圾徵費政策再次涉及全港，局方能能否配備足夠人手處理。他指過去控煙辦就被批評人手不足導致執法成效降低，所以梁熙促請當局不要低估情況，必定要以足夠的人手並及時應對可能出現的爭拗，才能讓法團放心及爭取市民配合。

市民對分類回收認知有限 對指定膠袋存在誤解

灣仔區議會早前首次開會，就熱烈討論垃圾徵費的難題。該區的民建聯區議員穆家駿在今日反映，市民十分關心雙重徵費的問題。他指不少管理公司以為只需要每層購買一個大容量的指定膠袋收集垃圾即可，但這種說法是誤解，因為法例規定每戶都必須使用指定膠袋，故不存在全層共享一個大垃圾袋的說法。

而民建聯東區區議員丁江浩表示，市民對於分類回收的認知十分有限，舉例指很多市民不清楚薯片包裝、紙包飲品盒以及速遞包裝能否回收，往往就當垃圾一併處理，強調政府要做好教育工作，要提醒市民做好源頭分類回收，達致減少丟棄垃圾的目的。

長者不明白為何「掉垃圾落垃圾桶」都要收費

民建聯灣仔支部主席周潔冰說，很多長者對指定標籤及指定膠袋十分陌生，部份更不明白為何「掉垃圾落垃圾桶」都要收費，可見政府需要做好宣傳教育。