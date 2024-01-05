垃圾徵費｜灣仔區議員憂全民篤灰　環保署：情況嚴重會「伏佢哋」

垃圾徵收費4月1日實施，環保署今（5日）在灣仔區議會會議上提出處理違規垃圾的建議措施，包括居民可透過手機應用程式向環保署舉報違規情況，如違規情況嚴重，可按需要於涉事樓層安裝監察系統等。自由黨地區委員會界別區議員林偉文感到懊惱，認為安裝閉路電視監察鄰居處理垃圾，會影響管理費，「本身全民減廢計劃，係咪變咗全民篤灰計劃？」



對於有議員感覺監察責任交託物管公司，環保署說違規情況嚴重的話，適應期過後署方會「伏佢哋」。



灣仔區議會召開本屆首次大會（黃寶瑩攝）

環保署官員說，住戶當面交來違規垃圾、清潔員工應拒絕接收，並提醒住戶要遵守法例，並可透過手機應用程式向環保署舉報違規情況。至於跟進違規情況的建議措施，可於涉事樓層或樓宇大堂內貼出告示以警惕住戶，加強巡査涉事樓層的公用垃圾收集點，如違規情況嚴重，可按需要於涉事樓層安裝監察系統。

「好日見唔到鄰居 一見到就影佢相 點獲得幸福感？」

林偉文說要裝閉路電視監察住戶有否違規棄置垃圾，「法團又要收多啲錢，我又要交多啲管理費」，「好日見唔到鄰居，一見到鄰居就影佢相，點樣獲得幸褔感？」

區議員李碧儀說，「未聽環保署講之前仲有少少理解，聽完之後更加亂」，她認為環保署把監察責任交給市民法團和物管公司不公道，「將來有問題係咪罰法團」，問到環保署會否自行主動巡查。她續指最終方案極擾民，每次解說都被居民罵。

工聯會委任區議員林偉江說，現時垃圾收費觀感負面，市民認為擾民，或認為政府無錢要垃圾徵費增加庫房收入，他希望署方在宣傳上多說明垃圾徵費落實後對環境保護的成效。

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民建聯區議員穆家俊指，住所公用垃圾桶已套大型指定袋，管理費大廈分攤，已屬於用者自付，住戶要自行購買小的指定袋，是否製造更多浪費。

環保署：要讓住戶感覺「買袋更加肉痛」

環保署官員指大廈每層後樓梯有大垃圾桶，該層住戶會把自己垃圾棄置到大垃圾桶，現時做法是以黑色垃圾袋套住垃圾桶，清潔員工會收集整袋黑色垃圾袋袋住的垃圾。而未來做法，法例要求住戶以指定袋包妥垃圾，讓他們有更深刻「買袋更加肉痛」的感覺，物管公司就不用在大垃圾桶袋多個綠色指定袋，否則就多付指定袋的費用。而以黑色大垃圾袋袋住戶的所有垃圾，看不到大垃圾袋內是否全部都用指定袋，建議改用透明袋。

他續指，如果違規情況嚴重，物管公司或法團可致電環保署報告，署方經過同事蒐集和分析情報後，適應期過後，會重點到黑點執法，「我哋會上去樓嗰到伏佢哋」，到時就不是獨自由物管公司承擔。

灣仔民政事務專員、區議會主席張雁伶。（黃寶瑩攝）

舊灣仔警署將改建為國際調解院總部

灣仔區議會亦通過將舊灣仔警署改建為國際調解院總部，呼籲政府在改建時留意交通問題。律政司司長林定國其後在社交媒體發文，表示政府會翻修舊灣仔警署內部，包括設置辦公室和調解及相關配套設施、會議設施、圖書館、辦公室等，將來的使用者主要包括來自不同國家的代表、企業代表及專業人士，他們會使用調解設施進行調解程序、參與會議和培訓及進行訪問。

林定國說，今個月會諮詢立法會，期望首季取得立法會財委員批出撥款，以便在2025年中前完成基本工程，同年年底前交付予國際調解院。