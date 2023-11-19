垃圾徵費｜環保署料4人家庭購指定袋棄置垃圾　每月支出30至50元

政府明年4月起開始垃圾收費，全港市民需要認識如何付費。政府垃圾收費分為兩種，第一種是按袋或按標籤收費，另一種則為按垃圾重量徵收入閘費。環保署今日（19日）表示，以三至四人家庭為例，如每日使用一個10或15公升的「指定袋」，每月垃圾收費開支約30元至50元。



《政府新聞網》今日上載環保署訪問，提及2024年4月1日實施都市固體廢物收費，按污染者自付原則，對全港所有界別棄置的垃圾按量收費，市民應及早了解相關措施。垃圾收費分為兩種模式，第一種是按袋或按標籤收費，另一種則為按垃圾重量徵收入閘費。

垃圾收費，分成兩大類，住宅用戶日常主要購買「指定袋」，或在棄置傢俬時購買「指定標籤」貼在物件上。（環保署圖片）

「指定袋」售價3毫至11元 「指定標籤」每張11元

按袋或按標籤收費適用於大部分住宅樓宇、工商業樓宇、村屋、地鋪等，將來大部分市民要丟掉一般垃圾，須先購買「指定袋」包妥垃圾。指定袋分9種大小，容量介乎3公升至100公升，以每公升垃圾0.11元計算，每個袋售價3毫至11元不等。

至於未能放進指定袋的大型垃圾，例如傢俬，市民須為每件大型垃圾貼上「指定標籤」，方可棄置。指定標籤則劃一收費每個11元。

市民將來可在數千個獲授權的零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等，購買指定袋和指定標籤。詳情看 環保署垃圾收費網站。

環保署環境保護主任（減廢及社區回收）簡煒堯指，預計三至四人家庭，每日使用一個10或15公升的「指定袋」，即每月垃圾收費開支約30元至50元。

8月起在社區宣傳及支援回收

若垃圾由私營廢物收集商以非壓縮型垃圾車收集，並棄置於廢物處理設施，即堆填區或廢物轉運站，則按垃圾重量收取入閘費。此模式主要適用於工商業處所棄置的垃圾，以及小部分住宅樓宇棄置的大型或形狀不規則的垃圾，例如椅子、床架等。

為配合垃圾收費實施，環保署綠展隊8月中起，在社區展開垃圾收費的推廣工作，並提供回收支援，在屋苑、住宅大廈、綠在區區回收點等舉辦宣傳活動及現場示範，教育市民、屋苑及住宅大廈的前線員工遵守法例要求及進行乾淨回收。

環保署助理環境保護主任（廢物收集及徵費）黃嘉雯表示，垃圾收費是減廢「火車頭」，政府期望透過推行垃圾收費，以污染者自付原則，驅動企業和公眾積極實踐減廢回收，並推動回收及相關產業可持續發展，創造綠色就業機會。

倡市民乾淨回收 拖鞋非塑膠不放回收箱

此外，環保署每年舉辦不少活動，鼓勵市民「揼少啲，慳多啲」。其中，綠在觀塘早前更連續五個星期日，舉行綠遊觀塘社區參與活動，鼓勵市民一同實踐綠色生活。

環保署特別提醒市民，要做到乾淨回收，回收前要將容器沖洗乾淨並晾乾，再將不同物料分類回收。另外，要留意橡膠和矽膠並非塑膠，例如橡膠拖鞋或矽膠廚具均不能放進廢塑膠回收桶回收。