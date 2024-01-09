關愛隊｜周永勤退營運　李家超：為錢謀職者非人選　有心人多的是

《香港01》日前率先報道元朗瑞華關愛隊營辦團體退出，隊長兼元朗前區議員周永勤解釋，由於未獲「祝福」參選區議會，失落議員一職，未能應付一年24萬元的關愛隊開支，唯有放棄關愛隊。行政長官李家超表示，會盡快遴選新的關愛隊，形容「有心人多的是」，希望有真心、誠心為地區服務的有心人承辦，稱任何人只為金錢目的謀取職位，並非政府所希望的人選。



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周永勤未能做區議員缺資源 決定退出營運關愛隊

首次有關愛隊承辦團體退出營運，《香港01》昨天（8日）報道，成立大約3個月的元朗瑞華小區關愛隊營運團體決定終止服務。隊長兼元朗前區議員周永勤接受《香港01》訪問時解釋，由於未獲「祝福」參選區議會，失落議員一職，資源不足以應付關愛隊開支，「其實我要自己貼錢養㗎，一年24萬，資源何來呀？」，坦言「既然被退休啦，唯有都放棄啦」，又透露有人勸他繼續營運，「唔好咁無面，好似甩咗隊」，但仍決定退出作「無聲抗議」，已計劃退出政壇。

關愛隊機制已考慮到辭職 李家超：有心人多的是

李家超今天（9日）出席行政會議前見記者，被問到是否有完整機制填補空缺，他回應指關愛隊在設計方面已經考慮到處理關愛隊服務不好取消資格，或主動辭去關愛隊職務的情況，例如某區關愛隊需要到隔離區幫忙等，系統設計已照顧好，亦會盡快開展遴選新關愛隊，李家超說希望參與關愛隊的人非常之多，很多人很用心希望貢獻社區，形容「有心人多的是，但我係希望啲真心嘅有心人、誠心嘅有心人。」

李家超：為錢謀取職位並非政府希望的人選

對於周永勤批評區議會受操控，連爭取三會成員提名都障礙重重，有三會成員不敢得罪大黨而拒提名，最終未能取得足夠提名入閘參選。李家超回應說，如果有人有意參選但不符合條件，應該檢視自身為何得不到提名或選民支持，又稱要有制度確保由最佳人選提供服務，任何人只為金錢目的謀取職位，並非政府所希望的人選。

行政長官李家超1月9日出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：區議會不再泛政治化 新年前與關愛隊送暖

李家超在開場白表示，新一屆區議會已就任，高興見到區議會就任一個多星期有新氣象、 新面貌，第一次大會亦順利舉行，回歸到基本法的要求，為地區服務，不再泛政治化，議員積極發言提出建設性意見，會議有秩序、有效率，發揮好與居民之間的橋樑作用，有區議員不分界別擺街站聽市民意見，各區區議會將於農曆新年前與關愛隊合作推出關愛行動，為有需要人士送上支援。李家超重申，今屆區議員不乏青年，亦來自不同界別，如工商、專業組織和少數族裔等，體現均衡參與，形容經重塑後的區議會是有質素的區議會，期待區議員盡快有成績，回饋居民。

李家超又說，全港18區本月起一連5個月將舉辦連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，各區議會成立專責小組協助推展有關項目，呈現多元特色和文化，帶動節日氣氛，包括深水埗區以激光劍和COSPLAY為重點；九龍城區響應泰國潑水節，提供泰式美食、歌舞及泰拳比賽等文化體驗；大埔林村許願樹首設夜光寶牒，相信各區會提出有特色活動，百花齊放。