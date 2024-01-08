關愛隊｜首有關愛隊退出　周永勤：無得做議員被退休，係無聲抗議

首次有關愛隊承辦團體退出營運，《香港01》獲悉，成立大約3個月的元朗瑞華小區關愛隊營運團體決定終止服務。隊長兼元朗前區議員周永勤接受《香港01》訪問時解釋，由於未獲「祝福」參選區議會，失落議員一職，資源不足以應付關愛隊開支，「既然被退休啦，唯有都放棄啦」，又透露有人勸他繼續營運，「唔好咁無面，好似甩咗隊」，但仍決定退出作「無聲抗議」，已計劃退出政壇。



民政事務總署回覆《香港01》查詢說，去年12月底接獲元朗民生服務處通知，不繼續承辦瑞華關愛隊，會盡快遴選新的承辦團體，並已安排鄰近的瑞愛關愛隊兼任。翻查資料，隊長是民建聯元朗地區委員會界別區議員湯德駿。



元朗瑞華小區關愛隊去年9月28日中標，成為營運團體，服務範圍包括天華邨華萃樓、華祐樓、天瑞一邨瑞龍樓、瑞勝樓等。（關愛隊網頁）

周永勤營運瑞華關愛隊約3個月決定退出

元朗瑞華小區關愛隊去年9月28日中標，成為營運團體，服務範圍包括天華邨華萃樓、華祐樓、天瑞一邨瑞龍樓、瑞勝樓等，服務要求包括探訪居民、為有需要人士提供家居維修清潔等支援服務，同時要舉辦一系列活動，任期2年。當時中標團體為元朗民生服務處，隊長是元朗前區議員周永勤，《香港01》獲悉團體營運大約3個月後決定終止服務。

元朗民生服務處主席周永勤接受《香港01》訪問時說，由於沒有取得足夠提名參選區議會，未能連任元朗區議員，沒有足夠資源幫補關愛隊的開支，故退出營運。（資料圖片）

退出關愛隊因缺資源 周永勤：無得連任議員、被退休

元朗民生服務處主席周永勤接受《香港01》訪問時說，由於沒有取得足夠提名參選區議會，未能擔任元朗區議員，沒有足夠資源幫補關愛隊的開支，故退出營運，「租金又要自己貼，你知咁大工作量，都要請個兼職，同埋冷氣費、電費呀、上網費呀、影印費呀，我撐唔到啦我又無政黨支持，又無水喉射住，既然被退休啦，唯有都放棄啦」。

周永勤說，本來以為可以順利參選，亦有信心可以贏到議席幫補開支。（資料圖片）

曾有人勸不要退出關愛隊：唔好咁無面

被問到當初投標時有否考慮到資源問題，周永勤說，本來以為可以順利參選，亦有信心可以贏到議席幫補開支，「但因為各種原因，我連提名都障礙重重，三會成員有啲都唔敢得罪大黨啦，提左你即係擺明同政黨作對啦，整個有威脅嘅人出來支持佢，係咪倒米呀」，最終他未能取得足夠三會成員提名入閘參選。

周永勤透露，有人勸他不要退出關愛隊，惟不便透露該人身分，「勸嘅理由都係交功課啫，唔好咁無面，好似甩咗隊，點解零捨崩咗一個，呢個其實老實講，被退休亦係我嘅無聲抗議啦你當係」。他形容再糾纏下去也無意思，其實我要自己貼錢養㗎，一年24萬，資源何來呀？」。

曾想「搏下」委任區議員 惟自己「從來都唔係被祝福」

周永勤早於1994年起擔任元朗區議會議員，五次成功當選，至2019年連任失敗。他說，過去三十年服務天水圍經驗，論學歷、論能力絕對勝任當區議員，「天水圍發生任何大小事，有邊樣無周永勤份？」他說，曾經想「搏下」有否機會被委任為區議員，不過最終落空，「即使你有幾高學歷，幾多經驗，都無辦法啦，呢啲係新選制啦，唯有服從」，直言自己「從來都唔係被祝福嘅人」，否則2016年就不會退選立法會。

擬退出政壇轉行金融業 若有能力會續支持友好服務

他說不打算再從政，稱以自己能力，加上57歲仍然有精力，任何圈子都可以東山再起，計劃轉投金融界，如果將來有能力資源，亦會支持其他友好團體繼續服務、派物資。他現階段計劃先清空旗下屯門工廠大廈一個單位，出租賺取收入維持生計，而他擔任主席的元朗民生服務處會自負盈虧，繼續舉辦粵曲班、中國舞班等。

民政處安排瑞愛團體兼任瑞華服務 隊長是民建聯湯德駿

民政事務總署回覆《香港01》查詢說，元朗民政事務處去年12月下旬接獲元朗民生服務處通知，不繼續承辦瑞華關愛隊，民政處已安排鄰近小區的關愛隊暫時為瑞華小區內居民提供所需服務，並會盡快遴選新的承辦團體，承辦瑞華關愛隊的工作。根據資料，暫時承辦瑞華的團體，是瑞愛小區的天水圍婦聯，隊長是民建聯元朗地區委員會界別區議員湯德駿。