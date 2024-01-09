關愛隊｜退關愛隊遭特首批為錢謀職　周永勤：自貼人工何來謀利？

《香港01》日前率先報道，元朗瑞華關愛隊退出營運，隊長周永勤解釋因未獲「祝福」參選區議會，資源不足之下唯有終止服務。特首李家超批評，任何人只為金錢目的謀取職位，並非政府所希望的人選。



周永勤向《香港01》表示，李家超的說法不符事實，解釋自己一年要補貼20萬元營運關愛隊，本計劃若重返議會便奉獻部分議員薪金補貼開支，反駁「係自己貼錢，何來謀取金錢利益呀，係咪調返轉呀？」，重申自己沒大黨背景，沒有「水喉射住」，完全不是「搵政府著數」。



周永勤稱未能做區議員缺資源終退關愛隊

《香港01》昨天（8日）報道，首次有關愛隊承辦團體退出營運，成立大約3個月的元朗瑞華小區關愛隊營運團體決定終止服務，隊長兼元朗前區議員周永勤接受《香港01》訪問時解釋，由於未獲「祝福」參選區議會，失落議員一職令資源不足以應付關愛隊開支，「我要自己貼錢養㗎，一年24萬，資源何來呀？」

行政長官李家超1月9日出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：任何人為錢謀取職位 並非政府希望的人選

李家超今天（9日）出席行政會議前見記者時提到，會盡快開展遴選新關愛隊，稱希望參與關愛隊的人非常之多，很多人很用心希望貢獻社區，形容「有心人多的是，但我係希望啲真心嘅有心人、誠心嘅有心人」，又不點名批評周永勤，稱任何人只為金錢目的謀取職位，並非政府所希望的人選。

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周永勤：用自己人工補貼 何來謀取金錢利益呀？

周永勤接受《香港01》訪問回應李家超的說法，解釋營運關愛隊面對的資源困難，「你咁多工作量，要請兼職都接近一萬蚊啦，租金、冷氣費、上網費、電話費、租影印機、你搞埋係咪差唔多萬幾、二萬蚊呀，一年要20萬，兩年咪要40萬囉，咁我老實講無咁嘅資源去捱囉。」

對於李家超不點名批評為金錢目的謀取職位，周永勤說不符事實，「我就無水喉射住，我諗住倘若有幸繼續做議員嘅話，我就繼續用我議員自己嘅人工補貼嘅，如果我要用自己人工補貼，完全唔係謀取金錢利益，係自己貼錢何來謀取金錢利益呀，係咪調返轉呀？」，質疑因為自己是獨立人士勢孤力弱，達至殺雞警猴，呼籲當局「睇實啲」用區議會實報實銷資源用在關愛隊有關的活動上。

周永勤說，本來以為可以順利參選，亦有信心可以贏到議席幫補開支。（資料圖片）

稱官方資源不足營運關愛隊 周永勤：完全唔係搵政府著數

被問到民政處有為關愛隊兩年營業資助80至120萬元，同時鼓勵承辦團體自找資源運作，周永勤說，民政處資助包涵行政費、保險，以及活動開支，「實際係Project（項目）上面嘅錢，租金、人工、營運嗰啲全部食自己㗎，仲有嗰啲係分期比逐次比，未必一定攞得足㗎，視乎KPI達唔達標先俾你。」

他說，理論上關愛隊是不應與區議會掛勾，前題是有資助，「如果有大黨嘅，或者咩咩社團聯會，或者鄉事組織嗰啲大把水嘅，梗係唔擔心啦，但我作為獨立人士，我用我議員嘅酬金補貼關愛隊服務，呢啲係我自己願意付出啫，咁完全唔係搵政府著數喎」，他亦已向元朗民政處退還早前預支的20萬元營運經費。