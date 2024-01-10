陳國基完成大灣區訪問　有信心能加快區內教育、科技、人才融合

政務司司長陳國基今日（10日）完成大灣區內地城市三日訪問，今日到了深圳參觀職業訓練局首個內地運作中心，又與深圳市委書記孟凡利和深圳市市長覃偉中會面。



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到訪職訓局內地中心和港大深圳醫院

陳國基先到訪職訓局職專教育服務（深圳）有限公司，聽取職訓局主席戴澤棠和執行幹事唐智強介紹中心的運作情況，並與學生傾談，交流兩地深化職專教育合作的意見。

之後陳國基和孟凡利及覃偉中會面，討論港深共同關注的事宜並加強各方面的交流合作。陳國基說，自深港合作會議去年2月在港舉行後，港深兩地政府相關部門一直運用此協作機制，在金融、經貿、創科、文化、旅遊、教育和青年發展等多個領域深化交流合作。

下午回港前，陳國基參觀香港大學深圳醫院，與深圳市衞健委黨組書記、主任吳紅艷，並與院長張文智等人員交流。他期望兩地落實去年9月簽署的《深港醫療衞生合作框架協議》，促進兩地人才、藥械和醫療服務流通，並推動國家「健康中國」的重要戰略。

陳國基總結3日訪問行程，表示有信心特區政府和廣東省及大灣區各市政府，能加快推進大灣區的教育、科技、人才協同融合發展，為大灣區以至國家高質量發展增添新動能、作出新貢獻。